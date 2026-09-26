仲恩細胞新藥Stemchymal獲日本製造販賣許可 拚明年上半年獲上市許可

興櫃生技股仲恩生醫（7729）26日公告，授權合作夥伴Reprocell公司已正式取得日本「再生醫療等製品製造販賣業許可（MAH）」，將持續推動脊髓小腦性共濟失調症的幹細胞新藥Stemchymal後續核准及上市工作，目標明上半年獲得日本有條式的上市許可。

仲恩生醫表示，該公司今年6月18日透過Reprocell，向日本神奈川縣政府提出Stemchymal相關「再生醫療等製品製造販賣業許可」（Marketing Authorization Holder，MAH）審查申請，這項申請已於9月24日公告正式取得神奈川縣核發的MAH許可。

仲恩生醫表示，Stemchymal主要應用於脊髓小腦性共濟失調症，又稱小腦萎縮症，屬於罕見神經退化性疾病，主要治療小腦退化造成的動作協調障礙，具有延緩疾病惡化速度的潛力。

仲恩生醫指出，小腦萎縮症是許多症狀相似疾病的統稱，屬罕見神經退化性疾病，平均每10萬人口約有4至5名患者，多數患者於青壯年時期發病，病程約10至20年，部分亞型病程可能超過25年。

目前小腦萎縮症尚無能延緩或逆轉病程的根本治療方式，臨床主要透過肌肉鬆弛劑、物理治療等方式緩解症狀。仲恩生醫指出，目前尚無第三型小腦萎縮症治療藥物上市。