中秋國旅熱！9月26日住宿訂房率67% 創連假高峰

中秋暨教師節4天連假進入第2天，國旅熱度持續升高，住宿迎來本波連假高峰。交通部觀光署統計，截至9月25日12時，9月26日全台旅宿平均訂房率達67.07%，為4天連假最高，共有16個縣市訂房率超過6成，其中3個縣市突破8成，以嘉義市82.07%、屏東縣81.84%、台南市80%最高。相較9月18日調查的62.23%，9月26日訂房率增加4.84個百分點，隨連假展開，住宿需求持續升溫。

交通人潮也同步升高。台灣高鐵中秋暨教師節疏運首日（9月24日）單日旅運約34.8萬人次，創通車營運以來新高，其中南下旅客首度突破20萬人次；離島旅遊同樣熱絡，連假首日東港至小琉球航線共疏運1萬7,997人次，為各國內海運航線最高，綠島、蘭嶼等東部離島航線也有近8千人次。

各地景區同樣迎來出遊人潮，連假首日觀光旅遊人次達33萬9,022人次，國家風景區遊客人數以雲嘉南濱海、參山及花東縱谷國家風景區居前；主題樂園則以義大世界、麗寶樂園及劍湖山世界較為熱絡。

離島及南部住宿需求熱絡 多項特色活動登場

從區域來看，9月26日東部、離島及南部住宿需求均相當熱絡，其中東部平均訂房率75.72%、離島74.27%、南部75.73%。觀光署表示，近年民眾旅遊安排愈趨彈性，臨近假期才決定目的地或訂房的情形增加，也讓連假旅遊需求呈現更即時、多元的變化。

除住宿及景區人潮，各國家風景區連假期間也有多項特色活動登場。澎湖「2026澎湖追風音樂燈光節」26日晚間在馬公觀音亭安排藝人演出，結合音樂、燈光藝術及海島旅遊體驗；澎湖9月26日訂房率74.47%，持續展現離島旅遊熱度。

花蓮東海岸26日舉辦「貓公部落釀酒節」，以傳統釀造文化為主軸，串聯飲食、市集、音樂及部落體驗；連假最後一天9月28日，台東都歷遊客中心接續舉辦「月光．海音樂會」，讓旅客從部落文化延伸至東海岸夜間旅遊。

北部則有不同型態的旅遊選擇。北海岸白沙灣遊客中心夜間光環境於9月19日啟用，適逢中秋期間，可串聯夕陽、賞月及夜間濱海漫步，讓旅客從白天遊程延伸至夜間體驗。

一場活動延伸成一趟旅行

觀光署表示，各地特色活動不只是吸引旅客到場，也希望讓「一場活動延伸成一趟旅行」，進一步帶動住宿、餐飲及周邊遊程。透過國家風景區、地方產業及特色活動串聯，延長旅客停留時間，讓連假出遊人潮進一步轉化為地方旅宿、餐飲、遊程及特色產業消費。

觀光署署長陳玉秀表示，從此次連假的住宿、交通及各地旅遊人潮，可以看到民眾利用假期走進台灣各地，國內旅遊展現出遊動能。台灣從山林、海岸、部落到離島，不同地區都有各自的旅遊特色，希望旅客不只是到一個景點、住一晚，而是走進地方、多停留、多體驗。透過地方活動、特色遊程及產業串聯，讓旅客有更多深度體驗台灣的選擇，也進一步創造地方觀光消費機會。

觀光署提醒，本次連假至9月28日，後續仍有多項活動陸續登場，民眾可依個人喜好彈性安排山海、部落、藝文或離島行程，並適度分散出遊時段與景點；出發前可至台灣旅遊網及各國家風景區管理處官網查詢最新活動及旅遊資訊。