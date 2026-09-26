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和大集團跨域出擊 建構四大引擎

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

和大集團近年積極轉型升級，由傳統的汽車傳動齒輪本業出發，透過多角化經營與集團資源整合，逐步建構出車用、無人載具、機器人、半導體封測等四大核心布局，為集團開啟全新的成長引擎。

在車用本業方面，和大（1536）作為全球車用傳動齒輪大廠，持續深化燃油車、油電混合車及電動車的傳動系統供應，近期又打進一家美系新創電動車供應鏈。隨新客戶加入與交貨量逐年放量，為中長期營收提供穩固的現金流與成長動能。

在無人載具方面，隨著擁有核心電力與電芯技術的格斯科技加入，和大將精密機械與傳動技術延伸至無人載具的動力與控制模組。同時對外尋找跨界合作夥伴。憑藉過去在車用高精度、輕量化齒輪及減速機的研發優勢，搶占全球商機。

面對全球人形機器人與工業自動化蓬勃發展，機器人最核心的減速機與機電整合技術，與和大過去50年來在齒輪箱與傳動領域的深厚底蘊高度契合。和大正透過集團內資源，共同開發符合機器人高精度、高負載等精密傳動與減速組件。

和大與高鋒、虹宇也共同成立「和大芯」，正式進軍半導體封裝測試設備領域。目前已推出IC最終測試分選機，具備智慧自動化上下料與高效物流系統，並與多家封裝大廠展開對接與送樣測試，預計逐步出貨。

整體而言，和大集團藉由「機械工藝」的核心優勢，成功從傳統車用零組件供應商，華麗轉身成為橫跨智慧車輛、無人載具、機器人、半導體設備的高科技精密製造集團，多元布局的綜效正逐漸展現。

封測 載具 電動車

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