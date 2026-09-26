先進封裝熱 化工業搶商機

先進封裝構成半導體發展新一輪技術瓶頸，也成為化工業者下階段的一大主力戰場。隨著晶圓級多晶片模組（WMCM）產能爬坡、CoWoS放量，長興（1717）、三福化、南寶及永光等台廠紛紛布局搶進，持續布局國際代工、投入研發資源，近來屢傳新進度，從產品驗證、量產、擴產到研發，均有新斬獲。

長興開發出的晶圓級液態封裝材料，切入WMCM供應鏈，已正式步入量產階段，公司預期年底產能逐季放大、2027年顯著貢獻營收及獲利。法人指出，MUF底部填充膠產品具相當技術門檻，長興已打敗日商、成為主要供應商，明年更有機會進一步切入CoWoS應用。

三福化旗下應用於CoWoS封裝製程的光阻剝離劑（Stripper）產品，今年更有新產線通過驗證、出貨持續放大，並持續布局新產能。旗下應用於WMCM的Stripper產品，也於今年7月開始出貨。此外，應用於SoIC封裝的蝕刻液，已於4-5月通過驗證、第3季起貢獻營收；Release Layer產品亦已步入驗證後期。

南寶去年與新應材、信紘科合資成立「新寶紘科技」，主攻封裝用研磨膠帶、切割膠帶等產品，今年正式量產、且產能已達滿載，目前正與封裝業者合作推進研發及驗證，並規劃擴充產能。新寶紘也陸續推出抗翹曲的翹曲控制膜及離形膜等產品，法人看好相關技術應用潛力。

永光今年受惠AI需求，光阻產品國際代工能量持續放大，自有產品也持續推進。永光投入關鍵封裝材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品研發，目前主要供應功率半導體客戶，並持續向先進封裝客戶送樣。公司指出，由於先進封裝所使用的PSPI屬永久材，將留在晶圓表面，因此客戶驗證期程較長；目前市場主要由日系業者供應，隨半導體客戶積極尋求國產替代，永光持續推進送樣與驗證，若後續順利放量，產品應用可望延伸至晶圓後段製程及先進封裝，具備廣泛的應用空間。

國精化也攜手國際材料大廠，合作開發半導體先進封裝及光學封裝材料，將成為下階段研發重點。