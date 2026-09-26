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車廠活化資產 掀風潮 裕隆、三陽潛力同受矚目

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰車日前傳出將參與味全大樓百億都更案後，國內車廠各擁百億資產也引發外界關注。據了解，和泰車的松江路總部大樓及新莊汽車園區的土地資源，未來都有百億以上的開發價值，其餘車廠包括裕隆（2201）、三陽都擁有可觀的土地資產，未來土地活化創造的效益可能也不輸給和泰車。

和泰車日前董會通過，將加入松江南京商圈大型都更案，由於該基地同時涵蓋和泰車相關土地產權與味全食品總部，兩家上市公司攜手更新總部街廓，完工後全案開發價值將達120億至170億元，具備百億元企業總部型商辦案規模。

此外，和泰車總部與味全總部都在松江路隔鄰而居，隨著味全總部將進行都更改建，外界評估和泰車總部的開發價值應該不低於味全大樓，未來是否進行都更改建，也引發重視。

和泰車另外在新莊綜合園區佔地面積約8,852坪，主要包括小型車維修大樓、大型車維修與商用車據點，以及教育研修大樓，隨著新莊的地價高漲，和泰車新莊綜合園區的資產也相當可觀。

另一方面，裕隆集團過去曾經明確宣示，將積極評估資產多元活化的各項方案，除了新店的住宅區之外，三義廠區鄰近交流道的基地也在進行評估作業，不排除透過外部產業的引進與合作，讓既有資產有機會帶動新事業的發展。

裕隆集團在三義擁有的大量土地，尤其是靠近三義交流道的地塊，具備良好的交通便利性，位於竹科與中科之間，適合開發為工業園區。裕隆目前正評估這些土地的活化計畫，探索如何利用這些資源以提升其整體價值。這些動態有望為兩家公司帶來新的商機，並可能對當地經濟發展產生積極影響。

業者指出，車廠因為工廠組裝、維修與展間的多種需求，擁有相當可觀的土地資源，愈是歷史悠久的車廠，土地資源愈豐厚，裕隆的新店裕隆城就是早期廠房用地，如今已經成為新店的地標建築與百貨休閒去處。裕隆集團有意進一步進行資產活化，三義的土地資源最為可觀。

三陽工業的情況也相當類似，三陽已經開發完成的是內湖的土地，同樣是三陽最早的廠房用地。除了內湖之外，三陽董事長吳清源在取得公司主導後，原本的閒置土地幾乎都已完成開發或是處置，公司近期持續取得土地，初估足以提供未來十年開發之用，成為公司的另一個獲利來源。

百億 裕隆 和泰車

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