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和大集團組無人載具小聯盟 格斯董座沈國榮宣布將串聯高鋒、邦泰等

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
和大集團總裁、格斯科技董事長沈國榮宣布，和大集團將由格斯領軍主導成立「無人載具小聯盟」，全力搶攻國內外國防軍工與智慧無人載具市場商機，相關規劃將於近日定案。記者宋健生／攝影
和大集團總裁、格斯科技董事長沈國榮宣布，和大集團將由格斯領軍主導成立「無人載具小聯盟」，全力搶攻國內外國防軍工與智慧無人載具市場商機，相關規劃將於近日定案。記者宋健生／攝影

看好無人機市場龐大商機，電池大廠格斯科技（6940）董事長沈國榮宣布，和大集團將由格斯領軍主導成立「無人載具小聯盟」，聯盟成員除了格斯之外，將納入和大、高鋒及邦泰等共四家公司，未來更要招攬更多企業加入聯盟，目標建置一年20萬架無人機的產能規模。

沈國榮指出，立法院三讀通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》已公布實施，無人機預算正式解套，預期包括國防部等政府相關採購標案將會很快啟動，無人機市場商機可期。

沈國榮強調，和大集團發展無人載具，在格斯加入集團之後，除了馬達，拼圖已大致完整。集團成立「無人載具小聯盟」，可以發揮打團體戰的優勢，包括從設計到電池、機體複材、機電與自動化整合等，一應俱全。

沈國榮期盼，初期透過集團內的跨界合作，打造台灣在地、具備高安全性與戰略價值的無人載具供應鏈。未來再招攬其他更多企業加入聯盟。

其中，格斯主要負責核心的電力與電芯技術，其次世代LTO（鈦酸鋰）及高鎳三元鋰電池（NMC），具備高安全性（不易起火）、快充快放、長壽命的核心技術，可以讓無人載具飛得更遠，運作自如，滿足軍規與高風險任務需求。

長期深耕汽車與電動車的和大，可發揮其在精密機械與傳動系統的強項，主要負責機電與自動化整合，包括傳動、推進器、減速箱與行星齒輪等。

高鋒未來將負責無人載具與機體輕量化的設計；邦泰則是負責提供輕量化且符合載具結構需求的先進複材，鎖定無人載具的機體、旋翼、船體等。

至於馬達部分，據了解，沈國榮初步尋求與集團外的祥儀企業合作，由祥儀負責設計與馬達/驅動相關技術，發揮其在微型減速機與機器人領域的設計開發經驗。聯盟相關規劃將在近日定案並對外公布。

事實上，格斯已設有彈簧刀無人機的組裝線，產品並有銷往越南的實績。沈國榮說，無人載具小聯盟的設計、零件生產及組裝，初期先以格斯作為基地，後續並延伸至和大的大埔美園區廠。

另因應美國等國際市場需求，和大集團在美國水牛城建置的智慧製造園區，預計2027年啟動營運，未來無人載具小聯盟也會進駐園區，進一步搶攻全球國防軍工及智慧無人載具的龐大商機。

載具 和大 小聯盟

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