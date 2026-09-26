聽新聞
0:00 / 0:00

「不只是過渡車款」 油電車銷售占比上看4成

聯合報／ 記者林海／台北報導
台灣車市的動力版圖正在改變，純純電動車雖持續增加，卻尚未全面普及，反而是油電車快速擴大。示意圖／聯合報系資料照
台灣車市的動力版圖正在改變，純純電動車雖持續增加，卻尚未全面普及，反而是油電車快速擴大。示意圖／聯合報系資料照

台灣車市的動力版圖正在改變，純汽油車逐漸退居二線，純電動車雖持續增加，卻尚未全面普及，反而是油電車（ＨＥＶ）快速擴大，成為目前消費者最容易接受的電動化選項，今年油電車銷售占比有望突破四成。

根據統計，台灣油電車從二○二一年約五點九萬輛，成長至去年約十二點九萬輛，四年間銷量翻倍成長，油電車需求增加，也反映消費者購車思維正在從哪種動力最先進，轉向為哪種動力最符合日常使用。

和泰車表示，近年來，隨著全球汽車產業加速朝向電動化車款發展，與大眾環保意識抬頭，另包含今年度因中東局勢膠著導致國際原油上漲，消費者對節能減碳與燃油效率的重視日益提高，油電車已成為台灣車市最受歡迎的動力選項之一。

有業者分析，油電車剛好踩中消費者的幾個痛點，首先，不必改變原有加油習慣，不需要為了充電重新規畫生活；其次，可以降低油耗，在油價波動時也能降低用車成本；第三，油電車的使用方式仍接近傳統汽油車，沒有純電車面臨的充電便利性與續航疑慮，因此成為民眾買車首選。和泰車就表示，今年度台灣車市在各品牌導入新車與大改款ＳＵＶ產品下，多數新增全新油電複合動力，累計至八月底，油電車款銷量占比約四成。

業者更說，從這樣的趨勢看來，油電車可能不只是純電普及前的「過渡方案」，而正在形成自己的市場定位，不但兼顧節能與便利，又不用一次改變整套用車習慣，隨著更多品牌加入油電戰局，未來幾年台灣車市的能源轉型，恐怕不會是燃油車直接被純電取代，而更可能先經歷一段油電車快速擴張、純電同步成長的雙軌時期。

品牌 和泰車 汽油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賓利推純電車叫陣法拉利 瞄準年輕族群荷包

歐洲電動車 買氣噴發

日人羨慕！盛讚台灣捷運「多柱扶手」便利 台北通勤族反嘆：快拆光了

輸入型通膨來襲 央行不採升息解方

相關新聞

「小客車早已轉向」 進口車年銷量恐首超國產車

台灣車市銷售版圖今年恐改寫，全年進口車銷售占比有機會超越國產車，國產車也面臨全年五成保衛戰，進口車產品、價格與動力選擇愈來愈完整，國產車面臨的壓力愈來愈大，全年過半優勢告急。

「不只是過渡車款」 油電車銷售占比上看4成

台灣車市的動力版圖正在改變，純汽油車逐漸退居二線，純電動車雖持續增加，卻尚未全面普及，反而是油電車（ＨＥＶ）快速擴大，成為目前消費者最容易接受的電動化選項，今年油電車銷售占比有望突破四成。

和大集團組無人載具小聯盟 格斯董座沈國榮宣布將串聯高鋒、邦泰等

看好無人機市場龐大商機，電池大廠格斯科技董事長沈國榮宣布，和大集團將由格斯領軍主導成立「無人載具小聯盟」，聯盟成員除了格斯之外，將納入和大、高鋒及邦泰等共四家公司，未來更要招攬更多企業加入聯盟，目標建置一年20萬架無人機的產能規模。

和大集團跨域出擊 建構四大引擎

和大集團近年積極轉型升級，由傳統的汽車傳動齒輪本業出發，透過多角化經營與集團資源整合，逐步建構出車用、無人載具、機器人、半導體封測等四大核心布局，為集團開啟全新的成長引擎。

車廠活化資產 掀風潮 裕隆、三陽潛力同受矚目

和泰車日前傳出將參與味全大樓百億都更案後，國內車廠各擁百億資產也引發外界關注。據了解，和泰車的松江路總部大樓及新莊汽車園區的土地資源，未來都有百億以上的開發價值，其餘車廠包括裕隆、三陽都擁有可觀的土地資產，未來土地活化創造的效益可能也不輸給和泰車。

先進封裝熱 化工業搶商機

先進封裝構成半導體發展新一輪技術瓶頸，也成為化工業者下階段的一大主力戰場。隨著晶圓級多晶片模組（WMCM）產能爬坡、CoWoS放量，長興、三福化、南寶及永光等台廠紛紛布局搶進，持續布局國際代工、投入研發資源，近來屢傳新進度，從產品驗證、量產、擴產到研發，均有新斬獲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。