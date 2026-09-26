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「小客車早已轉向」 進口車年銷量恐首超國產車

聯合報／ 記者林海／台北報導
台灣人買小客車早已偏向進口車，國產車主要是靠商用車撐住。圖為停滿進口車的台北港。記者許正宏／攝影
台灣人買小客車早已偏向進口車，國產車主要是靠商用車撐住。圖為停滿進口車的台北港。記者許正宏／攝影

台灣車市銷售版圖今年恐改寫，全年進口車銷售占比有機會超越國產車，國產車也面臨全年五成保衛戰，進口車產品、價格與動力選擇愈來愈完整，國產車面臨的壓力愈來愈大，全年過半優勢告急。

累計至八月底，今年台灣新車總市場累計銷售量為廿七萬輛，其中進口車累計約占百分之四十九點三，國產車則占百分之五十點七，差距都相當小。值得注意的是，今年的三月、五月、六月與八月，進口車比重都超過五成。

對於進口車是否會全面超越國產車，和泰車表示，九月至十二月仍有傳統車市促銷，旺季尚待發酵，以目前時間點無法預測全年進口車比例；中華車也說，今年國產與進口車市場結構預估約各占五成，整體仍呈現接近均衡態勢，但年底部分進口品牌若大量交車，則全年進口車占比可能略為提高，最終占比仍須視第四季實際領牌表現而定。

事實上，台灣人買小客車早已偏向進口車，國產車之所以還能在整體新車市場維持五成左右，主要是靠商用車撐住，但若今年全車市進口比例超越國產，那等同於是國產車全面敗退，進口與國產的差距徹底拉開。

有汽車業者表示，過去國產車最大的優勢是價格較低、產品符合台灣需求，加上維修方便與不差的配備，但現在進口車已經逐漸把這幾個優勢吃掉，特別尤其是ＳＵＶ、油電、駕駛輔助、配備與品牌選擇，讓傳統國產車廠的壓力變得更大。

豪華車領域 進口車全吃

和泰車表示，受惠於新車銷售市場眾多品牌加入，各品牌也陸續導入全新國產、進口車款，消費者購車時擁有更多樣化的選擇，也有業者指出，汽車銷售排行榜前段，仍有不少國產車占據重要位置，因此並不是國產車做不出好車，而是國產車能夠形成優勢的產品範圍正在縮小，特別是豪華車領域，幾乎全部都是進口車的天下，純電車方面，則已被特斯拉等進口品牌先建立市場。

趨勢已形成 翻盤是遲早

業者直言，以今年銷售狀況來說，很有可能出現首次進口車賣得比國產車更好，進口品牌的產品完整度提高，而國產車過去的價格、配備、維修便利等優勢，已經不像過去那麼難以取代，即便今年沒有發生，趨勢可能也很難逆轉。

但另一方面，商用車、主流ＳＵＶ仍然是國產車重要支柱，因此現在比較像是「國產車的版圖縮小」，而不是「國產車失去競爭力」。

國產車 進口車 和泰車

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