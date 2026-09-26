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企業生日快樂／微程式 甲方思維模式 建穩定現金流

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電子支付、智慧交通到半導體感測控制，深耕產業逾30載，微程式資訊近年更以「ICT Design House」定位，積極跨足半導體、海外AI智慧運輸及多元產業數位轉型市場，並透過訂閱制、分潤制與IP授權模式，打造長期穩定現金流

董事長吳騰彥表示，微程式過去30多年不斷隨著科技浪潮演進，從軟體、硬體、系統整合一路發展至營運服務，未來十年，公司將持續透過「產業共創」模式，攜手各產業領導者共同開發新市場，目標與十個產業建立長期合作生態系，打造具國際競爭力的ICT Design House。以下為專訪紀要：

問：微程式近年積極推動ICT Design House策略，董事長如何定義公司未來十年的發展願景？

答：微程式未來十年的願景，是從資通訊公司進一步成為跨產業的ICT Design House。公司不只提供軟體或設備，而是希望與產業領導者共同定義產品、服務與商業模式，將資通訊能力導入電子支付、半導體、生技、農業、養殖、智慧運輸、工具機、紡織等不同領域。

問：公司長期強調「甲方思維」，這樣的商業模式，對微程式未來發展有何重要意義？

答：我一直強調，要做合約的甲方，而不是乙方。傳統接案模式，大部分是客戶定義規格、廠商負責執行，專案結束後，合作關係也就結束了，但很多創新的產品與服務，在市場上根本沒有前例，沒有任何人知道規格應該怎麼訂，微程式希望不只是被動接案，而是和客戶一起定義產品、服務與商業模式。

所以微程式採取的是共同投資、共同開發、共同分享成果的模式，我們會和客戶一起投入資源，把產品做出來，未來再透過訂閱制、分潤制或IP授權的方式分享長期成果，這種模式最大的好處，就是能夠建立穩定且長期的現金流。

現在公司是用既有服務所產生的收入，去支持下個創新服務的開發，形成一個正向循環，未來公司希望逐步提高訂閱收入、服務收入與智慧財產權授權收入比重，打造更具韌性的商業模式。

問：微程式近年積極布局半導體市場，未來將扮演什麼角色？中長期目標為何？

答：半導體是公司未來非常重要的成長引擎。很多人認為電子支付與半導體距離很遠，但事實上，兩者有很多共通性，包括感測、資料傳輸、安全加密、高可靠度與高可用性等核心技術，這些都是微程式過去累積超過20年的基礎能力。

目前微程式定位是Tier 2合作夥伴，類似IP公司，提供感測、控制、資安與軟硬整合能力，並與設備商及終端客戶共同開發解決方案。

近幾年，公司已與家登、迅得、意德士等夥伴合作，切入半導體設備智慧化與感測控制領域。

公司目標今年半導體相關營收占比挑戰一成，未來二至三年若市場推展順利，期望進一步提升至三成以上，成為下一個重要成長支柱。

問：除了半導體之外，公司也積極布局北美智慧運輸市場，如何看待未來成長空間？

答：公司與美商Rollingtrans合作，切入美國ELD（電子行車紀錄器）市場。美國商用車市場規模接近2,000萬輛，而且法規要求愈來愈嚴格，對車隊管理、駕駛行為分析與工時管理的需求持續增加。

過去微程式在YouBike累積了超過15年的營運經驗，我認為，美國智慧運輸市場規模有機會達到YouBike的十倍甚至20倍。

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