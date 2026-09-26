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企業生日快樂／微程式三次轉型 重寫成長曲線

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

23歲那年，微程式資訊董事長吳騰彥背著500萬元創業貸款，從嘉義一家小公司展開創業人生。30年後，微程式資訊已成為台灣智慧交通、電子票證與AIoT整合的重要供應商，但他至今仍習慣把自己定位為工程師，而不是企業經營者。吳騰彥一路走來，始終相信一件事：「每一次轉型，都等於重新創業。」

出身雲林務農家庭的吳騰彥，學生時代白天就讀嘉義農專、晚上打工賺學費，在工廠、加油站及電腦維修工作中，自學電腦、自動化控制及RFID技術，累積日後創業最重要的養分。23歲那年，原本協助朋友規劃創業，最後朋友臨時退出，設備卻已採購完成，他乾脆自己扛起500萬元貸款成立微程式，從電腦組裝起家，展開創業人生。

微程式大事紀
微程式大事紀

然而，吳騰彥很早就看見硬體代工終究不是長久之計，當PC產業逐漸成熟，他率先帶領公司第一次轉型，從硬體買賣跨入系統整合，隨後又看準RFID與電子票證商機，再次投入自主研發，正式跨入智慧交通、電子支付及物聯網領域。

當時市場仍充滿不確定性，公司只能拿既有產品賺來的錢投入新技術開發，甚至一度苦撐多年才看見成果，但他始終相信，只要技術跑在客戶前面，就能創造新的市場。

這份堅持，也造就今日微程式在智慧交通市場的重要地位。從電子票證、台灣大車隊票證系統到 YouBike，這些專案讓微程式逐步建立跨軟硬體、雲端與營運服務的能力。

不過，對吳騰彥而言，成功從來不是停留在既有市場，近年他又把微程式過去累積的感測控制、雲端與即時資料處理能力，帶向半導體設備智慧化市場，尋找公司下一條成長曲線。

他認為，半導體製造愈來愈講求即時監控、精準控制與資料分析，而這正是微程式過去30多年累積的核心能力，也讓公司從交通科技正式跨向高附加價值的半導體市場。

在吳騰彥眼中，未來十年的成長模式，不再只是接案，是與各產業龍頭共同投資、共同開發。他認為，微程式擁有穩健的現金流，可以支持長期研發，因此希望攜手各產業領導者打造「產業共創」模式，共同發展新產品、新商業模式，而非單純扮演設備供應商。

談到企業經營，吳騰彥始終把人才放在第一位，他積極推動產學合作，也鼓勵內部持續學習，希望打造一支能持續創新的研發團隊。

他甚至說，希望未來微程式創造更高附加價值，「讓員工收入不要離台積電太遠。」

創業 雲林 嘉義

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