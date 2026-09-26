企業生日快樂／微程式打造創新生存法則 以自有技術跨入半導體鏈

從公車刷卡機、停車繳費設備、販賣機電子票證支付，到民眾熟悉的YouBike公共自行車系統，甚至近年跨足半導體感測控制領域，這些看似毫不相關的場景，背後卻都有同一家公司的身影，那就是成立逾30年的微程式資訊。

成立於1995年的微程式，從嘉義兩人公司起步，如今已成為國內智慧交通、電子票證與AIoT整合的重要供應商，並以自有技術切入半導體供應鏈。一路走來，微程式沒有選擇台灣電子業熟悉的OEM、ODM模式，而是堅持自行定義產品、建立平台與商業模式，在一條少有人走的路上，摸索出屬於自己的生存法則。

拚產品量產 從零學習技術

出身雲林、從嘉義創業起家的吳騰彥，早年看見資訊化浪潮，決定創立微程式。「創業第一天就想，如果失敗還不出錢，可能連回家過年都不敢。」吳騰彥笑說，但真正投入後才發現，創業比想像中更加艱辛。

成立初期的微程式，主要替客戶安裝個人電腦、建置管理系統及開發軟體。隨著網路時代來臨，公司逐步從單純資訊服務商，跨入大型系統整合領域，開始協助客戶建構跨據點、跨平台的網路架構與清算系統。

吳騰彥認為，資訊產業最大的特性，就是「唯一不變的，就是一直在變」。從個人電腦、網際網路、雲端運算到行動支付，每隔數年就會出現新的技術浪潮，企業若停留在原地，很快就會被市場淘汰，也因此，微程式成立十年後，做出第一次重大轉型。

2005年前後，電子票證逐漸興起，微程式觀察到，若僅提供軟體與雲端平台，仍無法完整掌握市場，因此決定跨入硬體開發，推出電子票證讀卡機，正式從軟體公司跨足硬體領域，然而，這項決定卻讓微程式吃足苦頭。

「創新的天敵就是沒有量。」吳騰彥坦言，當時國內市場規模有限，電子代工廠普遍不願接單，即使願意代工，成本也高得驚人，為了讓產品順利量產，公司只好從零開始學習硬體技術。

為了推出電子票證讀卡機，微程式從電路設計、韌體開發、機構設計到安規驗證幾乎都得自行摸索，也因此累積日後跨足智慧交通與物聯網設備的關鍵能力。

「我原本不懂硬體，但不懂就得學。」吳騰彥說，一台看似簡單的悠遊卡讀卡機，其實牽涉資訊安全、通訊協定、機構設計與即時交易等多項技術，必須在短短0.4秒內完成扣款，同時確保長時間穩定運作。

升級系統商 完善解決方案

歷經多年投入後，微程式陸續取得悠遊卡、一卡通、icash等交通電子票證設備訂單，並進一步將應用擴展至販賣機、停車場、計程車與各式無人設備，逐步建立國內智慧支付基礎建設。

隨著產品線日益完整，微程式也發現，客戶真正需要的，並不只是硬體設備，而是一套完整且可持續營運的解決方案。

於是，公司啟動第二次轉型，從設備供應商進一步升級為系統平台營運商。2009年巨大推動公共自行車計畫，並找上微程式合作，共同打造YouBike系統，當時巨大擅長自行車製造，但租借、會員管理、雲端平台、支付清算及營運管理等資訊系統，卻缺乏相關經驗。

「巨大會做腳踏車，但借還車、會員註冊、帳務清算，需要另一套能力。」吳騰彥表示，微程式扮演的不只是技術外包商，而是整個系統的設計者。從最初僅有五輛自行車的試營運，到如今遍布全台、車輛數量突破十餘萬輛，YouBike已成為台灣最具代表性的公共運輸系統之一，而微程式也陪伴其成長超過15年。

不過，這條路同樣走得跌跌撞撞。YouBike 2.0要求每輛車具備通訊、藍牙、感測、太陽能供電與電子票證功能，且必須在颱風、豪雨、鹽害等環境下穩定運作。吳騰彥形容，團隊當時就像「穿著衣服改衣服」，邊維持系統營運，邊完成架構升級，打造出今日成熟的營運模式。

近年，半導體產業邁向智慧製造，微程式再度迎來第三波轉型。憑藉多年累積的AIoT、感測控制與系統整合能力，微程式開始與家登、迅得、意德士等設備業者合作，將AIoT、感測控制、資料傳輸與資安技術導入半導體設備智慧化應用，協助設備業者進行異常監測、資料分析與設備管理，進一步支援製程穩定與良率提升。

此外，吳騰彥也是德鑫半導體控股公司的原始發起人之一，希望透過聯盟合作模式，共同開發高階設備，降低進軍國際市場的門檻。

回顧逾30年創業歷程，吳騰彥坦言，失敗遠比成功多。「我到創業第五年時，就開始懷疑，這門生意真的做得下去嗎？」他笑說，但每一次技術突破、每一次市場驗證，都讓團隊更堅定繼續往前。