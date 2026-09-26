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燁聯、唐榮不銹鋼價 看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

燁聯（9957）和唐榮兩大不銹鋼上游板材供應商將於下周開出10月份新盤價，在全球最大鎳生產國印尼礦區減產，以及亞洲大咖供應商印尼青山喊漲主力產品300系列熱軋、每公噸30美元出口價帶動下，兩台廠新盤挑戰三連漲機會大，有助第4季營運表現。

據了解，燁聯和唐榮9月份內銷盤價，受到鎳生鐵、廢不銹鋼等原料成本居高不下，帶動下游回補庫存需求釋出，300系列不銹鋼熱冷軋每公噸調漲1,500元，是繼8月300系列產品盤價調漲1,500元後，再度漲價，累計兩個月上漲每公噸3,000元。

進入9月上旬後，不銹鋼上游原料國際鎳價和鎳生鐵呈現回落走勢，使得市況熱度轉趨沈寂；不過，近期市場再出現重大變化。

業內人士指出，全球最大鎳生產國印尼目前傳出礦區減產消息，位於蘇拉威西、全國規模首屈一指的鎳基工業區-莫羅瓦利工業園（IMIP）因當地缺水影響被迫減產。部分鎳鐵產線開始降低運轉負荷，依據調查估計階段性減產幅度約30至45%。印尼IMIP供應突然出現變數消息，讓鎳鐵價格跌勢受到牽制，以英國倫敦金屬交易所（LME）23日鎳價走勢來看，近日持穩在每公噸1.64至1.68萬美元區間，醞釀反彈。

唐榮 燁聯 不銹鋼

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