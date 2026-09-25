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MG Taiwan 攜手九天民俗技藝團擊響《在戰場與神殿之間》
中華車（2204）旗下MG Taiwan宣布冠名贊助台灣指標性表演藝術團隊「九天民俗技藝團」2026全新大作《在戰場與神殿之間》。
MG Taiwan強調，品牌致力成為在地文化前行的堅實後盾，力挺本土藝文創作躍上國家級藝術殿堂，將深具台灣文化底蘊的陣頭鼓樂與當代劇場美學完美融合，展現企業扎根在地、推動文化永續的堅定承諾。
創立於1995年的「九天民俗技藝團」，多年來致力將源自廟口的傳統陣頭文化推向國際舞台，在鏗鏘鼓聲中淬鍊出堅韌不拔的文化生命力。這份深植於台灣土地、以信仰為根本，並歷經千錘百鍊走向世界的堅毅力量，與MG品牌勇於打破常規、持續拓寬道路的品牌初心不謀而合。
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