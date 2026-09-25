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中台奪二仁溪逾10億元整治標案 第4季動工添營運活水
循環經濟與資源整合廠中台（6923）日前攜手捷博科技組成共同承攬團隊，拿下台南市政府環保局「二仁溪河道廢棄物清理第二期專案計畫」，總承攬金額逾新台幣10億元，履約期約2年，預計第4季正式啟動施作。
中台表示，該案將進一步擴大公司於大型環境整治工程領域的業務布局，為後續營運增添成長動能。
中台指出，近年政府持續推動汙染場址改善、河川復育及循環經濟政策，環境治理需求穩定成長。二仁溪過去因早期廢五金拆解與金屬提煉等產業活動，長期累積廢印刷電路板、含重金屬汙泥與受汙染土壤等，本次計畫將分區清理約2.2萬公噸相關廢棄物及受汙染土壤。
中台進一步表示，上半年受大型工程整治案件處於銜接期影響，環境整治工程收入僅約712萬元，占營收比重約1%，隨著二仁溪專案自第4季起陸續推進，相關工程收入可望逐步依進度認列，為未來環境整治工程業務提供新動能。
中台強調，繼參與高雄煉油廠土壤及地下水汙染整治工程（北一區）後，此次再度跨足大型河川廢棄物清理，公司將整合旗下三座甲級廢棄物處理廠量能，依不同廢棄物特性提供焚化、固化、化學與資源化等多元處置方案，並結合熱能回收發電及底渣再利用技術。
此外，中台指出，工區現場也將導入GPS即時定位、施工影像監控、電子圍籬及廢棄物全程履歷追蹤等數位化管理機制，提升施工透明度與管理效率，並攜手在地生態保育團體採行友善生態工法，確保清運安全並兼顧棲地生態復育。
中台上半年合併營收約6.71億元、年增17%，稅後純益2.16億元、年增74%，營運表現維持成長；累計前八月合併營收8.99億元，年增17.2%，創下歷年同期次高紀錄。
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