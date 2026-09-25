中台奪二仁溪逾10億元整治標案 第4季動工添營運活水

密集的交通網絡，讓北北桃通勤生活圈成形，而雙北市的高昂房價，也驅動許多預算有限的購屋族，外擴至周遭縣市購屋置產。而人口數變化是觀察區域房市發展的重要指標之一。永慶房產集團盤點近一年北北桃各行政區人口變化情形，發現桃園市的大園區以2.9%的人口增幅居冠，淡水、觀音、龜山及林口區也都有1%以上的增幅，顯示新北與桃園的部分行政區，受到不少台北外溢族群的青睞。

2026-09-25 11:17