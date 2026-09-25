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鳳凰旅遊 國內唯一勇奪 TTG Asia 旅遊大獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰旅遊董事長為張巍耀代表領獎。圖／鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊董事長為張巍耀代表領獎。圖／鳳凰旅遊提供

第35屆2026年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮暨晚宴，9月24日在泰國曼谷盛大舉行。國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊再度獲頒此項國際殊榮，成為今年台灣地區唯一獲獎的旅行社；自2023年起，更躋身象徵TTG最高榮譽的「Travel Hall of Fame（名人堂）」。

今年鳳凰旅遊已是第18度獲得TTG旅遊大獎。自2001年首度獲獎以來，鳳凰長期以卓越品質與專業服務深獲亞太旅遊業界肯定，並於2010年至2019年連續十年獲獎。即使歷經疫情衝擊，鳳凰仍持續整合團隊、穩健經營，精進旅遊產品與服務，並於2023年正式進入TTG名人堂，與新加坡航空、卡達航空、泰國航空、新加坡樟宜機場等國際知名品牌並列。

TTG Travel Awards創辦於1989年，是亞太地區歷史悠久且深具影響力的國際旅遊獎項之一，透過旅遊業界專業人士提名與評選，表彰亞太地區優秀旅遊業者。能夠長期獲獎並進入名人堂，代表鳳凰旅遊多年來對品質與服務的堅持，獲得國際旅遊業界的高度肯定。

展望未來，鳳凰旅遊將秉持「同業標竿自許，品牌信譽服人」的初心，持續朝「高端化、深度化、數位化、體驗化」發展，積極導入AI與數位科技，優化產品與服務，同時推動綠色旅遊與ESG行動，持續為旅客創造更優質、更具價值的旅遊體驗。

第35屆2026年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮暨晚宴，9月24日在泰國曼谷盛大舉行，鳳凰旅遊再度獲頒此項國際殊榮，成為今年台灣地區唯一獲獎的旅行社。圖／鳳凰旅遊提供
第35屆2026年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮暨晚宴，9月24日在泰國曼谷盛大舉行，鳳凰旅遊再度獲頒此項國際殊榮，成為今年台灣地區唯一獲獎的旅行社。圖／鳳凰旅遊提供

鳳凰旅遊再度勇奪TTG Asia旅遊大獎。圖／鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊再度勇奪TTG Asia旅遊大獎。圖／鳳凰旅遊提供

鳳凰旅遊 旅遊 曼谷

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