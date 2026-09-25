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推動水岸觀光 交長視察安平港遊艇碼頭區及漁光島沙灘開發案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

交通部長陳世凱在台灣港務公司董事長周永暉及總經理王錦榮陪同下，前往安平港視察漁光島遊艇碼頭區開發建設進度，肯定目前推動成果，並表示將持續協助地方打造高品質的海洋觀光環境，提升整體旅遊吸引力。

陳世凱首先在漁光島大月牙灣沙灘聽取台灣港務公司報告招商及基礎公共設施開發進度，台灣港務公司為提供遊客、市民優質便利的休憩體驗及旅遊服務，已招商引進民間業者投資1.8 億元興建餐飲服務中心，預計2026年底動工。

此外，為紓解假日交通車潮及提升漁光島服務品質，台灣港務公司亦投入逾10億元建設經費，陸續興建沙灘基礎服務設施、漁光橋暨內灣區道路改善、設置停車場及地景設施等，打造漁光島為親水、低碳及樂活生態島。

陳世凱接續視察安平港遊艇碼頭區，該區為台灣港務公司依據安平港「北觀光、南自貿」的雙軸心發展目標，所推動的民間投資開發案，全區分四期規劃開發，第一期遊艇大街及第二期 Villa區已分別在2019年1月及2023年底完工，現階段遊艇泊位已完成103席。

第三期度假飯店刻正如期推進中，預計116年完工啟用，將結合港灣風貌與在地文化，成為台南接待國內外觀光客的重要據點。

陳世凱表示，安平港具有發展水域遊憩活動的絕佳條件，加上鄰近安平老街及億載金城等歷史觀光景點，期許台灣港務公司將安平港打造成慢活的濱海休閒渡假區，為港口及地方創造觀光及經濟效益。

漁光島 沙灘 遊艇

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