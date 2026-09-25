人口往哪裡移？北北桃五大「人口磁吸區」曝光

北台灣人口往哪裡移？永慶房產集團盤點近一年北北桃各行政區人口變化情形，發現桃園市的大園區以2.9%的人口增幅居冠，淡水、觀音、龜山及林口區也都有1%以上的增幅，顯示新北與桃園的部分行政區，受到不少台北外溢族群的青睞。

數據顯示，觀察北北桃近一年人口增幅前五大行政區，桃園市就有大園、觀音及龜山3區入榜，顯示桃園市的部分區域，持續吸引雙北外溢人口移入。

其中，人口增幅最明顯的大園區，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，該區受惠於桃園航空城的發展計畫，加上國2甲線通車與機捷A15、A16站的開發，大幅提升聯外交通的便利性，加上客運園區相對親民房價與青埔商圈的外溢效應，因此吸引大量產業進駐與帶動居住人口移入。

其次是房價最親民的觀音區及鄰近雙北的龜山區，陳金萍說明，觀音區近一年住宅平均總價763萬元，對預算有限的首購族及小家庭具有一定的吸引力。而且，隨著桃園整體都市發展逐步向外擴張，加上當地擁有產業園區就業支撐及相對充裕的新屋供給，較低的購屋門檻成為吸引人口進駐的重要條件。

至於龜山區，鄰近雙北市，並具備機場捷運、國道及華亞科技園區等交通與產業優勢，對於希望兼顧通勤、生活機能及居住品質的購屋族而言，龜山區提供相對親民的總價，較容易承接外溢需求，加上區內住宅產品選擇多元，也有助於吸引年輕家庭及就業人口進駐。

新北市也有淡水、林口區入榜前五名，其中淡水區近一年人口增加3,609人、年增1.7%，位居第二；林口區人口則增加1,377人、年增1%，兩區人口均呈正成長。

陳金萍分析，淡水區因距離台北市中心較遠，房價相對低廉，甚至比部分桃園地區實惠。對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，相當有吸引力，且購屋負擔較輕。隨著淡海新市鎮的持續開發，結合淡海輕軌與區域建設到位，提升整體交通便利性與生活機能，帶動大量人口移入，也為當地房市提供穩定支撐與長期發展動能。

至於林口區，陳金萍指出，林口新市鎮經多年開發，近年隨機場捷運A9站通車、大型商場及商業機能逐步成熟，且具國道一號聯外交通優勢，已逐漸形成相對完整的居住生活圈；同時，AI智慧園區、科技產業及相關大型建設陸續進駐，也有助於增加就業機會與帶動人口移入。

儘管林口區近一年平均總價已突破2千萬元大關，人口仍持續正成長，顯示該區在交通、商業機能及產業發展等條件逐步到位下，仍持續吸引家庭型買方。