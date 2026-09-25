比陶朱隱園還貴！這豪宅車道種樹、一個車位要千萬

豪宅房價貴，車位價格也高，實價揭露今年七月信義區豪宅「皇翔御琚」，高樓層戶以6.85億元交易，單價225萬元，其中，四個車位約56坪，要價3800萬元，等於一個車位就要950萬，登上今年台北市豪宅交易中最貴車位，同社區去年交易，也曾出現過一個車位要價千萬元。

台灣房屋信義101特許加盟店向秦毅表示，皇翔御琚地下室停車位，坪數規格為12.67坪或14.45坪兩種，除了權狀坪數大，整體的規劃也是氣派，地面鋪設地磚，車輛往地下層迴車道中間還有種樹，又規劃天井透光，雖然是地下室，但空氣對流不悶熱，整體氛圍像飯店式公設規劃。

觀察今年台北市兩百萬俱樂部的頂級豪宅車位價格，超豪宅陶朱隱園B3車位一個800萬元，B4車位賣500萬元，權狀坪數相同但價差頗大。

大安區車位最貴的是One Park Taipei元利信義聯勤，最高交易價格為三個車位1850萬元，平均一個616萬元，相較起來，大直高樓豪宅西華富邦，一個車位350萬元，在兩百萬俱樂部豪宅中，屬於親民價。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，豪宅車位為了符合富豪車款且停車便利，不僅車格大，也都預先規劃好充電設備線路。也有建商會採車庫型車位，方便住戶獨立停放，增添隱密性和安全性。

而豪宅車位價格會因為所在樓層有些許差異，例如B4或B5車位就比較便宜；而有些豪宅車位價格落差較大，不排除是交易登載時，為讓房屋單價和行情相近，透過車位價格調整，來降低單價數字。

張旭嵐表示，台北市豪宅車位至少都是兩個起跳，頂級豪宅買方則幾乎是戶戶都有三到四個，以滿足家庭成員一人一車，或是多輛愛車停放的需求。而「Diamond Towers台北之星」則是少數無須配車位購買的高端豪宅，今年出現多筆零車位交易，也成為市場的特殊現象。