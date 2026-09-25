SCFI運價指數 高檔盤整

中秋連假前交易量轉淡，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（24）日出爐，指數小跌1.21點至3,686.62點，周跌幅僅0.03%，連續上漲後轉為高檔盤整。

大型物流業者分析，節日前夕貨量放緩屬正常現象，市場預期川習會有望延長貿易休戰，並討論部分非敏感商品降稅，若貿易政策維持穩定，有利貨流延續。

從最新運價來看，美國線較前一周小幅回檔，但仍維持高檔。遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為7,463美元，較前一期下跌97美元，周跌1.28%；遠東到美東每FEU為10,497美元，較前一期下跌82美元，周跌0.77%。業者認為，十一長假前仍有一波搶運需求，加上港口壅塞影響船舶周轉，預期10月底前美國線運價仍有撐。

歐洲線需求偏弱，運價持續修正。遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價降至2,313美元，較前一期下跌112美元，周跌4.61%；遠東到地中海每TEU為3,065美元，下跌60美元，周跌1.92%。業者分析，歐洲線除需求較弱外，新船運力持續增加，且紅海繞行效應逐漸鈍化，後續運價將維持區間震盪。

近洋線呈現分化，遠東到東南亞每TEU運價上漲62美元，周漲5.61%；遠東到日本關西、關東持平，遠東到韓國則下跌6美元，顯示亞洲區域航線受貨量及船期調度影響。