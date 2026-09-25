酷澎配送服務 中秋不打烊

Coupang酷澎中秋服務不打烊，「火箭速配」商品最快隔日到貨，在9月30日前WOW會員購買指定商品天天享七折、最高回饋100元。無論是連假出遊必備的零食飲品、烤肉調味醬料，或展現個人風格的戶外露營用品，讓出遊、訪友隨時成行。

Coupang酷澎持續擴充多元選品，讓消費者一站備齊中秋連假所需，還可指定最長七天內的到貨日期，方便配合不同出遊及聚會行程。

Coupang酷澎推薦中秋懶人包「七里香烤肉用具綜合組」備齊10人份餐具以及瓦斯罐、火種、木炭、烤肉刷等實用用品，快速搞定繁雜用品；多人聚會則可選擇HouseKeeper妙管家高腳BBQ不鏽鋼烤肉爐，及腰高度減少久站彎腰的疲勞，使用後也方便收納清洗。

烤肉食材搭配適量調味料，創造豐富味蕾體驗。小磨坊金黃蒜油以進口芥花油低溫爆香蒜球，無論搭配牛排或海鮮都適宜。烤肉醬從偏甜口味的李錦記蜜汁烤肉醬、添加日本國產柚子果汁的DAISHO大逸昌柚香燒肉醬，以及清淨園大象韓式醃烤肉醬，在Coupang酷澎都能一次購入。

另外，Coupang酷澎宣布，OPPO A7 Pro Max即日起至9月30日可在Coupang酷澎開放預購，登錄My OPPO可享三項原廠保障，以及價值3,000元的原廠配件購物金，還有機會抽中OPPO Watch S，以及獨家舊換新加碼10%回饋。1.67mm極窄邊框帶來的滿版視野、IP69K滿級防水，以及萬級電量10,000mAh 超大電池，長時間使用也有充足續航力。

Coupang酷澎WOW會員每月訂閱費59元，享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，以及信用卡、會員專屬現折優惠等多項福利，持續提升線上零售體驗。