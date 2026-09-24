美時學名藥拚FDA認證

我們都有遇過這樣的人，可能是在學生時代，有同學天天讀書、非常認真，可是成績還是上不去。也可能是在職場，看到有人天天加班，看起來很拚命，但績效卻一直平平。這些人往往因為態度被認同，人們覺得至少他們肯努力、肯學習。可是這種單純的努力上進，在AI時代反而更容易被淘汰。

2026-09-25 00:35