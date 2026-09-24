聽新聞
0:00 / 0:00
平和環保報喜 樂觀明年成長
廢水代處理廠平和環保-創（6771）昨（24）日舉行法說會，總經理黃弘傑指出，台南廠氯化銨即將出貨、子公司萬境展業年底申請甲級清除許可，加上半導體客戶擴產帶動廢水量增，下半年至明年營運維持樂觀成長。
黃弘傑說明，台南廠以氨氮廢水轉化為工業級氯化銨，產線測試已完成，近期已送樣國內外使用者試用，回饋良好。他強調，隨著原物料行情推升氯化銨售價，待工廠登記變更核准即可出貨，若產能拉高，將是重要動能；廢鹼回收模廠也正進行驗證，明年將投入設備量產。
水處理占平和環保營收約七成，黃弘傑表示，清除業務因去年底單一大型專案結束而微幅下滑。為此，子公司萬境展業今年底將申請甲級廢棄物清除許可。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。