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平和環保報喜 樂觀明年成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

廢水代處理廠平和環保-創（6771）昨（24）日舉行法說會，總經理黃弘傑指出，台南廠氯化銨即將出貨、子公司萬境展業年底申請甲級清除許可，加上半導體客戶擴產帶動廢水量增，下半年至明年營運維持樂觀成長。

黃弘傑說明，台南廠以氨氮廢水轉化為工業級氯化銨，產線測試已完成，近期已送樣國內外使用者試用，回饋良好。他強調，隨著原物料行情推升氯化銨售價，待工廠登記變更核准即可出貨，若產能拉高，將是重要動能；廢鹼回收模廠也正進行驗證，明年將投入設備量產。

水處理占平和環保營收約七成，黃弘傑表示，清除業務因去年底單一大型專案結束而微幅下滑。為此，子公司萬境展業今年底將申請甲級廢棄物清除許可。

半導體 總經理 環保

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