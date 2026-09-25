智慧經營／陳佳 硬折扣策略 加速展店

德國平價超市奧樂齊（ALDI）近年加速拓展大陸市場，在首位中國籍執行長陳佳的帶領下，奧樂齊透過精簡商品品項、提高自有品牌占比及強化本土供應鏈，建立符合當地市場的經營模式。

精簡品項 提高自有品牌

奧樂齊去(2025)年首次走出上海，並計畫今年再新增超過50家，進一步擴大中國市場布局。

奧樂齊的經營模式在大陸被稱為「硬折扣超市」，主打天天低價，不依賴促銷活動，而是透過精簡商品品項、降低營運成本等方式，長期維持低價，通常商品種類較少，以回購率較高的商品為主，大量採用自有品牌，降低成本並掌握商品品質。

近年，大陸消費低迷的情況下，類似的硬折扣超市在大陸愈來愈受歡迎。

現任奧樂齊中國執行長陳佳畢業於哈佛商學院，擁有工商管理碩士學位，以及超過20年橫跨零售、投資銀行及顧問業的經驗。

2023年2月，陳佳加入奧樂齊中國擔任董事總經理，主導大陸市場的本土化策略調整，包括精簡SKU（庫存單位）、發展自有品牌及升級供應鏈體系。

2025年10月，陳佳升任奧樂齊中國執行長，成為奧樂齊進入中國市場以來第二任執行長，也是首位中國籍執行長。

陳佳任內，奧樂齊中國逐步從試點市場走向規模化發展，持續提高自有品牌占比，並推動本土採購比重超過80%。

在2025年4月，奧樂齊首次走出上海，在江蘇無錫及蘇州開設門市，截至2026年3月，奧樂齊中國門市數已突破100家。

數位營運 布建通路系統

今年3月，奧樂齊在蘇州舉辦首屆中國合作夥伴大會，陳佳更喊出，奧樂齊計畫2026年在中國新增超過50家門市。

她也進一步分享奧樂齊在大陸市場的經營策略，包括觀察當地零售業態及消費者偏好、落實「硬折扣」模式，以及打造更適合大陸市場的店型、在社區或購物中心設立門市，並建立全通路數位營運體系等。

外界普遍認為，奧樂齊進入中國市場初期曾採取偏向「輕精品」的定位，但近年策略已有明顯轉變，逐步強化「硬折扣」模式所需的供應鏈能力。目前已與超過80%的本土供應商建立長期合作關係，也運用全球供應鏈資源建立供應商體系，並透過調整商品組合，減少中間環節產生的成本。

據陸媒報導，奧樂齊中國綜合毛利率穩定在20%左右，淨利率約落在損益兩平附近，單店日均銷售額約人民幣10.5萬至11萬元，坪效則達傳統超市的2.3倍，自有品牌占比也明顯高於多數連鎖超市品牌。