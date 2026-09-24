大豐電挺大大寬頻經營

大豐電（6184）旗下大大寬頻近期由興櫃申請IPO，預計年底掛牌，大豐電與子公司昨（24）日簽訂對大大寬頻的穩定經營承諾，包括十年內不斷網、電路優先買回權。

大豐電為台灣主要有線電視系統業者，主要經營區域在雙北區域，提供有線電視頻道、數位電視以及寬頻網路接取服務，並將寬頻網路品牌「大大寬頻」獨立後，今年元月登錄興櫃，8月底轉申請上市櫃，大大寬頻提供企業與家庭光纖高速寬頻網路服務，經營區域涵蓋新北、高雄等地區，近年用戶數穩定成長。

大豐電與子公司台灣數位寬頻有線電視與新高雄有線電視昨日出具承諾書，十年內不會任意單方面終止與大大寬頻等承租方之間「網路服務業務合約」，向市場擔保網路線路和業務合作。

第二是享有電路優先買斷權，如果未來有相關電路資產的異動或交易，承租的大大寬頻與高雄大大新寬頻享有「優先承購電路」的權利，也確保資產異動時公司仍能具備營運所需的網路基礎建設。