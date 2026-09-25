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職感心教練／善用鏡像技術 提升跨文化溝通

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

阿強是一位被派遣到印度的專案經理。在職場上，他向來以說話直率、講求效率著稱。在與當地團隊溝通時，對方總是帶以微笑，頻頻回應「好的」、「是的」，這讓阿強一度以為溝通順暢、合作無間。

然而，每當到了專案截止日，卻常常看不到預期的成果。幾次下來，萬分沮喪的阿強為了確保進度，溝通語氣愈發強硬，而專案的推進反而陷入更深的泥沼。

依據跨文化領域知名學者吉爾特．霍夫斯泰德（Geert Hofstede）創立的文化維度理論，印度是屬於高權力距離且集體主義強烈的國家。人們極為在意「面子與和諧」，習慣給予禮貌性的正面回覆，極少當面拒絕。因此，當印度夥伴對你說「Yes」時，它的真實含義往往是：「我聽到了」或「我想維持當下的和諧」，並不等同於「我同意」或「我會照做」。

這正是跨文化溝通中的盲點：你以為的優點，在對方眼裡可能是缺點。直率誠實的溝通在某些文化語境下是正常的；但在另一種文化裡，過於直接的行為，就會被解讀為粗魯與無禮。

若要在跨文化協作中縮短誤解的差距，管理者可以運用鏡像技術（Mirroring）。這項技術在行為上，它是透過微調自身的語言與非語言行為，與對方達成高度一致。其核心在於發射「安全訊號」，讓對方的神經系統感到放鬆與被接納，進而開啟理性的合作對話。

鏡像技術就是一面鏡子，幫助我們看清自己的「文化刻板印象」。運作邏輯很簡單，就是在任何正面的人格特質前加上「太過（too）」，它就會轉化為負面標籤。正如同阿強的溝通方式很直接，但「太過直接」的結果，就被對方認為「粗魯、無禮」。

當阿強覺察到自己的「高效」被解讀為「無禮」時，他就必須學習外交辭令，將強硬語氣調整為「婉轉」。這不是要我們在壓力當下奇蹟般地變成完美的溝通者，而是幫助我們辨識自己的行為「特徵」，以及這些特徵如何被不同文化背景的人解讀，然後作出相應的調整。

然而，要求一個習慣快節奏的人立刻切換成婉轉模式，往往會帶給自己巨大的心理壓力。當壓力超載、無法理性溝通時，管理者必須果斷按下「暫停鍵」。這時的暫停並非遷就對方，而是為了讓自己的神經系統回到基準線。

真正的關係改善與溝通成長，只會發生在壓力減輕之後。當情緒沉澱下來，透過「鏡像技術」反思，接受自己當下的焦慮，就能重新組織語言。

從調整前的直接催促：「你們的報告到底什麼時候交？我們正在等你們。」調整為婉轉表達：「為了確保我們能如期遞交高質量的成果給客戶，想與您確認目前專案的最新進展。」緊接著明確定義目標：「我們預計在明天下午3點前進行統整，麻煩您在這之前將檔案寄到我的信箱，謝謝您的協助。」

跨文化領導力的進步，往往不是發生在情緒激動的當下，而是透過主動管理與事後反思來實現的。如同「每一張紙都有兩面」，運用鏡像技術的目的在於開啟管理者的反思肌肉，學會在不同的文化環境中靈活調整言語與行動，這才是跨文化領導者最優雅的修煉。

溝通 文化 印度

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