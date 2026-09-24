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從921的提醒到家庭飲水韌性 「ARKVO 方圓水」在挖貝啟動群眾募資

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
ARKVO團隊將六年實際使用與維保經驗導入產品開發，優化結構、系統與維修方式。圖／業者提供
ARKVO團隊將六年實際使用與維保經驗導入產品開發，優化結構、系統與維修方式。圖／業者提供

總統創新獎得主、工業設計師謝榮雅24日宣布，第四代空氣飲水設備「ARKVO方圓水」正式在挖貝啟動群眾募資。謝榮雅強調，它不只是一台飲水家電，而是一套面向未來的居家飲水系統，讓科技、美學與家庭飲水備援成為一件事。

這套居家飲水系統訴求不必接水管，結合空氣取水、空氣處理與飲水功能，讓家庭在既有的生活水路之外，多一種取得飲水的方式；同時以更安靜、更精巧、更易維護的設計，回應現代居家對美感、便利與安心感的期待。

今年夏天，颱風豪雨曾使部分地區面對原水濁度升高、停電與跨區調度等挑戰，也再次提醒大家：每天喝下的一杯水，究竟是從哪裡來？當天候與環境變得更難預測，家庭不只要知道水從哪裡來，也需要多一種取得安心飲水的能力。

謝榮雅表示：「我們不是要取代公共供水，而是希望每一個家庭都能更理解，水從水源到家中最後一杯，會經過什麼路徑。而方圓水想做的，是讓人多一份理解，也多一份準備。」

這個想法，始於921大地震帶來的深刻提醒，當生活中原本理所當然的水、電與通訊突然中斷，謝榮雅開始思考：「能否以設計與技術，讓家庭在不依賴外接水管的條件下，仍保有取得飲水的能力？」

在十多年前，謝榮雅從工業原型機開始投入研發；2020年，第一代家庭版空氣飲水設備量產問世，將空氣取水、空氣處理、除濕與飲水功能整合為可走進居家的產品。產品獲得市場支持，也讓團隊直接面對創新家電進入真實生活後的難題，包括交期、感測穩定性、保養維修與不同家庭使用情境。

「真正困難的不是把夢想做成產品，而是願不願意在產品走進真實生活後，繼續面對它的不完美。」謝榮雅說。團隊因此成立專屬維保服務，直接接收使用者回饋，並在六年間持續修正系統、結構與服務流程。

全新方圓水集結六年使用經驗，完成了18項革新，針對體積、噪音、能效、衛生維護、操作介面、模組化維修與生活情境重新設計。它不必接水管，可融入客廳、書房、臥室或開放式廚房；情境光也讓原本隱身角落的飲水設備，成為能陪伴生活的居家物件。

今年，方圓水亦將於「2026台灣設計展@桃園」青埔展區首度現身，在桃園會展中心A10「水之道」展區展出。

該展區由桃園市政府環境保護局規劃，以水資源為主題；方圓水此次參展，從「家庭如何取得飲水」這個日常問題出發，回應颱風、停水與水質疑慮下，家庭對自主飲水來源與備援水源的需求，也讓水資源議題從公共環境討論，延伸至家庭日常飲水與備援需求。

此次募資也將以「你家喝的水，從哪裡來？」作為系列內容主題，邀請大眾重新檢視家中的飲水日常：如果住家設有水塔或蓄水池，上一次清洗是什麼時候？當家中臨時停水，是否備有足夠的飲用水？除了維護既有水路，我們是否也能為家庭準備更多選擇？

謝榮雅表示：「設計不只是讓物件更漂亮，而是讓人面對未來時，多一點自由與從容。從空氣，重新掌握飲水自由，這就是方圓水想完成的事。」

ARKVO方圓水即日起於挖貝展開限量預購。謝榮雅表示，第一代支持者的意見與包容，是方圓水持續進化的重要力量；團隊希望讓一項曾經看似不可能的技術，逐步成為真正走進生活的台灣創新。

ARKVO方圓水不必外接水管，可彈性融入客廳、廚房等居家空間，突破傳統飲水設備位置限制。圖／業者提供
ARKVO方圓水不必外接水管，可彈性融入客廳、廚房等居家空間，突破傳統飲水設備位置限制。圖／業者提供

謝榮雅投入空氣取水技術十餘年，持續探索台灣原創科技走進家庭生活的可能。圖／業者提供
謝榮雅投入空氣取水技術十餘年，持續探索台灣原創科技走進家庭生活的可能。圖／業者提供

ARKVO方圓水從設計、研發到生產製造落實於台灣，讓創新不再只停留在概念。圖／業者提供
ARKVO方圓水從設計、研發到生產製造落實於台灣，讓創新不再只停留在概念。圖／業者提供

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