會計師看時事／掌握敏感產品流向 降低風險

近期高階AI運算設備疑經第三地轉運、繞道進入受管制市場的爭議，再度躍上國際新聞版面。對身處全球高科技供應鏈核心的台灣企業而言，這不僅是出口管制議題，更是公司治理能力的考驗。即便企業已建構嚴密的出口管控制度，是否真能掌握產品的最終流向，仍值得重新檢視。

過去談供應鏈風險，企業關注的多半是缺料、斷鏈與物流中斷。疫情期間，許多企業為此建立備援供應商、增加安全庫存並分散生產基地。然而，隨著出口管制、經濟制裁及關鍵技術管控成為全球產業的重要變數，企業面對的挑戰已不只是產品能否順利交付，更包括能否合法送達特定市場，以及最終由誰使用。

對多數大型高科技企業而言，管制貨品辨識、制裁名單篩檢、最終使用者查核、用途聲明及內部核准等早已是標準作業。

然而，真正的風險往往不在於缺乏控制，而在於控制彼此存在，卻彼此看不見。當交易透過第三方、代理商、轉運地或其他複雜安排進行時，每一道程序都可能被完成，但分散的資訊若未被串聯，仍可能無法看見整體交易的異常。

供應鏈風險的內涵正在改變。企業需要關注的不只是法規遵循，更包括產品、資金及交易關係背後的實際流向。

台灣在AI伺服器與半導體供應鏈中扮演關鍵角色，產品從晶片、零組件到最終系統整合，往往需經過代理商、經銷商、物流業者及資料中心，並跨越多個司法管轄區。企業知道直接客戶是誰，並不代表真正了解產品最後去了哪裡。

一筆交易是否符合程序固然重要，但更關鍵的是從整體檢視其商業合理性。即使擁有完整的客戶資料、最終用途聲明及出口文件，若客戶規模與採購數量不相稱，付款來源、交貨地點與最終使用者分屬不同國家，或透過不尋常路徑轉運，這些看似合理的個別資訊，一旦串聯起來，可能呈現截然不同的風險樣貌。

風險也可能來自企業內部。業務完成客戶審查、法遵完成名單篩檢、財務確認付款、物流依指示出貨，每個部門都完成自己的工作，但若缺乏整體視角，關鍵風險仍可能被忽略。許多控制失效，不是因為沒有人執行職責，而是每個人都只看見自己負責的那一段。

面對這類風險，企業需要建立更成熟的供應鏈情報能力，整合客戶、產品、金流、物流及外部管制資訊，及早辨識異常訊號。當地緣政治與科技競爭持續升溫，國際客戶評估合作夥伴時，除了成本、品質與交期，也愈來愈重視交易透明度、產品可追溯性及快速回應監管變化的能力。

對台灣高科技產業而言，競爭焦點已不再只有出貨效率與產能交付，而是能否證明產品流向、建立完整交易履歷，並維持可信任的供應鏈地位。對產品流向的掌握能力，未來將與技術實力同樣重要。