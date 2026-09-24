聽新聞
0:00 / 0:00

國喬揪伴 攻半導體材料

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國喬（1312）總經理曾嘉雄昨（24）日表示，公司除了持續優化本業，也正在積極布局高科技及半導體材料相關產業。其中與日本工業氣體大廠愛沃特株式會社（AWI）的策略合作，為國喬連結半導體材料供應鏈的重要布局。

國喬近日召開法說會，公司指出，美伊衝突持續、原油供應中斷延長，高油價抑制需求並帶動各國通膨與升息，進一步壓抑消費與企業投資動能；然而，中國大陸產能過剩持續外溢，全球產業亦加速整併與產能退出，區域供需結構有望改善。

國喬在今年8月宣布攜手AWI拓展台灣半導體材料市場，共同入股特殊氣體製造商宏廣新技。AWI長期深耕日本工業氣體市場，產品及服務範圍多元，並持續拓展海外及電子相關事業，積極布局包括台灣在內的國際市場。

曾嘉雄強調，雙方合作的價值不僅為單一投資案，更在於結合國喬長期深耕台灣所累積的產業基礎，以及AWI在工業氣體、產品技術與國際市場的經驗。國喬將成為AWI在台灣重要的在地合作夥伴，雙方透過優勢互補，有望為未來在台業務拓展帶來正面效益，成為深化半導體材料市場布局的重要推進動能。

國喬 半導體 材料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國喬跨足半導體材料 攜AWI搶特殊氣體商機

國喬看後市 利差將復甦

聯合再生決以「URECO」攻全球市場 美國製造加速推進

半導體特用材料供應大廠「達興材料」今天動工進駐橋科

相關新聞

SCFI運價指數 高檔盤整

中秋連假前交易量轉淡，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（24）日出爐，指數小跌1.21點至3,686.62點，周跌幅僅0.03%，連續上漲後轉為高檔盤整。

智慧經營／陳佳 硬折扣策略 加速展店

德國平價超市奧樂齊（ALDI）近年加速拓展大陸市場，在首位中國籍執行長陳佳的帶領下，奧樂齊透過精簡商品品項、提高自有品牌占比及強化本土供應鏈，建立符合當地市場的經營模式。

會計師看時事／掌握敏感產品流向 降低風險

近期高階AI運算設備疑經第三地轉運、繞道進入受管制市場的爭議，再度躍上國際新聞版面。對身處全球高科技供應鏈核心的台灣企業而言，這不僅是出口管制議題，更是公司治理能力的考驗。即便企業已建構嚴密的出口管控制度，是否真能掌握產品的最終流向，仍值得重新檢視。

職感心教練／善用鏡像技術 提升跨文化溝通

阿強是一位被派遣到印度的專案經理。在職場上，他向來以說話直率、講求效率著稱。在與當地團隊溝通時，對方總是帶以微笑，頻頻回應「好的」、「是的」，這讓阿強一度以為溝通順暢、合作無間。

顯而立見／努力不是全部 順應AI時代變局

我們都有遇過這樣的人，可能是在學生時代，有同學天天讀書、非常認真，可是成績還是上不去。也可能是在職場，看到有人天天加班，看起來很拚命，但績效卻一直平平。這些人往往因為態度被認同，人們覺得至少他們肯努力、肯學習。可是這種單純的努力上進，在AI時代反而更容易被淘汰。

大豐電挺大大寬頻經營

大豐電（6184）旗下大大寬頻近期由興櫃申請IPO，預計年底掛牌，大豐電與子公司昨（24）日簽訂對大大寬頻的穩定經營承諾，包括十年內不斷網、電路優先買回權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。