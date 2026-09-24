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國喬揪伴 攻半導體材料
國喬（1312）總經理曾嘉雄昨（24）日表示，公司除了持續優化本業，也正在積極布局高科技及半導體材料相關產業。其中與日本工業氣體大廠愛沃特株式會社（AWI）的策略合作，為國喬連結半導體材料供應鏈的重要布局。
國喬近日召開法說會，公司指出，美伊衝突持續、原油供應中斷延長，高油價抑制需求並帶動各國通膨與升息，進一步壓抑消費與企業投資動能；然而，中國大陸產能過剩持續外溢，全球產業亦加速整併與產能退出，區域供需結構有望改善。
國喬在今年8月宣布攜手AWI拓展台灣半導體材料市場，共同入股特殊氣體製造商宏廣新技。AWI長期深耕日本工業氣體市場，產品及服務範圍多元，並持續拓展海外及電子相關事業，積極布局包括台灣在內的國際市場。
曾嘉雄強調，雙方合作的價值不僅為單一投資案，更在於結合國喬長期深耕台灣所累積的產業基礎，以及AWI在工業氣體、產品技術與國際市場的經驗。國喬將成為AWI在台灣重要的在地合作夥伴，雙方透過優勢互補，有望為未來在台業務拓展帶來正面效益，成為深化半導體材料市場布局的重要推進動能。
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