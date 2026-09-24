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藥華藥新品 再獲美推薦

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）昨（24）日宣布，旗下新藥Ropeg持續獲美國國家綜合癌症網絡（NCCN）推薦，於真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）兩大骨髓增生性腫瘤（MPN）領域適應症的治療選項中穩居領先地位。

美國NCCN於2026年9月18日更新其MPN診療指南，Ropeg自2022年納入NCCN診療指南以來，已連續四年獲NCCN推薦，並為目前唯一同時於高風險與低風險PV治療中，均列為首選的藥物。

Ropeg作為目前唯一獲NCCN推薦的PV「全方位首選」藥物，已對Ropeg在美國PV市場的保險政策與給付策略有非常正面積極的影響。在ET領域，Ropeg也持續獲NCCN推薦為對現行治療反應不佳或無效之高風險ET病患的第一類（Category 1）首選療法。

藥華藥指出，本次指南亦在PV治療選項的註腳中，新增今年獲FDA核准用於PV的藥物Rusfertide，說明依患者風險分級及臨床情況。Rusfertide可在指南所列有限條件下取代或與細胞減量療法併用。

藥華藥 腫瘤 癌症

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