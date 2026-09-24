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醣基預防性疫苗 傳捷報

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技公司醣基（6586）昨（24）日公告，旗下預防性疫苗CHO-V08的一期人體臨床試驗完成期中分析。結果顯示，疫苗目前的安全性表現良好，接種後也能產生針對肺炎克雷伯氏菌K1、K2兩種血清型的抗體；其中部分抗體在檢測中展現殺菌活性。

CHO-V08是醣基開發的雙價醣類蛋白質接合疫苗，目標是預防高致病性肺炎克雷伯氏菌中的K1及K2血清型感染。這次一期試驗採開放標籤、劑量探索設計，主要觀察疫苗在健康成人身上的安全性、接種後反應，以及能否引發免疫反應。

試驗共納入41名18至50歲受試者，分為0.3毫升及0.6毫升兩個劑量組。其中40人完成三劑接種，並納入主要免疫分析。醣基表示，受託執行試驗的研究機構已完成期中報告，分析資料涵蓋至接種後第85天。

安全性方面，截至此次分析時間，試驗未發生嚴重不良事件或特殊關注不良事件，也沒有出現接種後30分鐘內的立即性不良反應。與疫苗相關的不良反應以注射部位疼痛、肌肉痛及疲倦為主，多屬輕度至中度，且均已緩解，未留下後遺症。

免疫反應方面，受試者體內針對K1、K2的IgG抗體均有上升。試驗也檢測血清殺菌抗體，也就是觀察受試者血液中的抗體是否具有殺菌能力。結果顯示，兩種血清型的殺菌抗體效價，在各個接種後觀察時間點都高於接種前，抗體反應也隨接種次數增加而上升。

醣基指出，在接種前未檢出殺菌抗體效價的受試者中，完成三劑接種後，分別有88%及86%的人，對K1及K2的殺菌活性效價較接種前提高至少四倍。這些數字反映的是抗體檢測結果，不能直接解讀為疫苗對感染的預防率。

醣基表示，肺炎克雷伯氏菌是造成院內感染的重要細菌；高毒力菌株中的K1、K2型可能引起菌血症、化膿性肝膿瘍，並隨血流擴散至其他器官。目前尚無肺炎克雷伯氏菌疫苗上市。

這項一期試驗接下來將持續追蹤受試者一年，觀察接種後的抗體反應能維持多久。醣基預計於2027年第2季完成臨床試驗報告，確切時間仍取決於最後一名受試者完成訪視及資料分析的進度。

疫苗 興櫃 肺炎

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