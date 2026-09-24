大成出擊 擴大蛋品版圖

大成（1210）加速擴大加工品市場，昨（24）日代子公司中一食品公告斥資新台幣20.8億元新建蛋品加工廠，預估年產能可達1.5萬噸，目標2028年投產。大成副總經理夏銜譽表示，此項投資主要是為了進一步延伸既有蛋品事業的加工價值，以因應通路需求。

大成看好加工市場未來發展，且加工市場利潤相對高。夏銜譽表示，新廠將以加工品為主，廠址位於彰化昭成蛋品加工廠旁，土地約3,000坪，可利用鄰近原料及既有產業鏈條件，與既有昭成蛋品加工廠區形成互補，進一步向更下游的加工市場延伸。

夏銜譽指出，這項投資案從開始評估至今已超過兩年，期間經過深入探討、整體效益評估，以及與高層、董事溝通後，才正式提案至中一食品董事會。由於投資金額較大，內部評估相對審慎，但該案可行性較高，因此投資排序也相對靠前。

夏銜譽表示，新廠將以純加工品為主，除增加水煮蛋、溏心蛋、液蛋等既有產品產能，也將進一步布局蛋沙拉、美乃滋、玉子燒、蒸蛋、冰淇淋及甜點內餡等產品，朝更下游的消費端延伸，藉此提高蛋品附加價值。

在新廠規劃方面，目前產品、原料及機器設備需求等細節已進行討論。由於過去較少進行這類完整的工廠設計，此次將與日方合作進行工廠設計及設備規劃，並先在日本試生產，以確認產品製程及設備條件。新廠也將透過與日本昭和產業的技術及研發合作，拓展更多加工蛋品及客製化產品。

夏銜譽表示，目前新廠相關細節大致已確定，部分資金等事項仍待落實，後續將討論增資與銀行借款等來源。就未來規劃來說，公司希望進度越快越好，目標在兩年內完工。大成目前也同步評估國內外其他投資案，蛋品加工廠則因內部評估可行性較高，成為優先推進的投資計畫之一。

大成與日本昭和產業三年前斥資10億元打造昭成蛋品加工廠，目前已完工，除洗選蛋外，也生產水煮蛋、溏心蛋等產品，相關加工產線基本滿載。夏銜譽表示，近年便利商店、量販及好市多等通路對即食、加工蛋品需求增加，現有產能已難完全滿足客戶需求，因此將透過新廠擴充後段加工能力。