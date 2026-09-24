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中鴻：下游需求加速回升
中鴻（2014）昨（24）日舉行法說會，該公司指出，隨著高溫多雨等季節性因素消退，在傳統用鋼旺季帶動下，下游需求可望加速回升，鋼鐵市場將穩健復甦。
中鴻指出，總體經濟方面，S&P Global數據顯示，8月全球製造業PMI 由52.1升至52.3，連續13個月處於擴張區，生產、新訂單及就業均呈改善，顯示全球景氣保持韌性，惟仍須關注中東局勢、能源成本與貿易政策等風險變化。
在鋼鐵需求方面，世界鋼鐵協會 (worldsteel)4月份發布的短期鋼鐵需求預測指出，今年全球鋼鐵需求量將增加0.3%至17.24億噸。分區來看，中國大陸需求降幅收斂；印度受基礎建設與相關產業帶動，需求維持強勁成長。
歐美等發達經濟體則受投資支出支撐，鋼鐵需求亦可轉為正成長。此外，2027年隨著中東地區需求逐步恢復及新興市場持續成長，預計全球鋼鐵需求動能可望進一步提升。
中國大陸方面，國統局8月發布數據顯示，2026年前八月累計粗鋼產量較去年同期減少1,996萬噸 (降3.1%)，顯示供給端控產節奏穩定。
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