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南松山天際線將改變 超複雜都更案「利晉·崧喆」動工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
「利晉·崧喆」24日動工。記者游智文／攝影
「利晉·崧喆」24日動工。記者游智文／攝影

台北市南松山區天際線將改變，當地指標都更案「利晉·崧喆」24日動工，將打造地下6層，地上25層SRC超高大樓，預計2030年完工取得使照。

「利晉·崧喆」位於八德路四段、塔悠路口，當地原本是一片低矮房舍，其中包括占有戶、宮廟、當鋪、佛具香行，五金雜貨、小吃麵攤等，過去幾十年不斷有建商進場整合，但都沒成功。

一直到八年前，利晉工程關係企業弘新建設，聯手燾鼎建設進場，先取得大部分土地產權，再一方面透過訴訟，另一方面給予補償，最後再整合周邊公寓，終於完成都更，順利推案。

創意家行銷副董朱良能表示，個案位處松山站生活圈，生活機能極佳，過馬路就是黃仁勳每次來台都會去的饒河夜市，走路到松山車站也只要分鐘。

他表示，當地是信義計畫區外圍第一線，由於個案規畫中小坪數產品，較低的總價吸引許多信義計畫區上班族，松山區、內科以及南港軟體區單身貴族、小家庭，目前銷售情況良好。根據實價資料，利晉·崧喆已揭露48筆成交資料，最高價一坪146萬元。

創意家行銷表示，「利晉·崧喆」由有60年歷史的利晉工程施作，利晉具世界級極致建築能力，除了為南松山區域啟動一次最令人驚豔的翻轉，也為消費者帶來最具信任感的安居指標。

業者表示，「利晉·崧喆」擁有73米大面寬，除了鋼筋選材、混凝土磅數高標準，建築基樁也深達58.6米岩層、並貫入岩層2米以上，以超越國家法規標準120%的耐震係數，打造最具引領眼光的美學座標。

「利晉·崧喆」24日動工。記者游智文／攝影
「利晉·崧喆」24日動工。記者游智文／攝影

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