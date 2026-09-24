聯嘉光電旗下eoi極致餐飲 開業一年獲2026「500盤」肯定

汽車光電與Mini-LED模組大廠聯嘉光電投控（3717）旗下的全台第一間360度沉浸式餐飲-「eoi極致餐飲」才開業甫滿一年，即獲得2026年第六屆「500盤」美食評鑑肯定！

其「炭烤中卷麻花麵｜苦檸、榛果香酥、四季豆」獲本屆評審、知名YouTuber阿滴推薦。備受矚目的沉浸式科技與空間體驗，到此次以料理本身獲得肯定，展現聯嘉光電不僅融合科技與餐飲，更持續深耕料理與風味的核心實力。

「500盤」為台灣具代表性的餐飲評鑑之一，2026年第六屆集結50位跨領域評審，各自選出10道值得推薦的料理，共有314家餐廳入選。

此次獲推薦的「炭烤中卷麻花麵」，以炭火炙烤中卷，保留海鮮鮮甜與彈性，搭配青醬麻花麵，並以苦檸、榛果香酥與四季豆堆疊風味與口感，展現主廚團隊對食材、火候與味覺層次的掌握。

自開幕以來，沉浸式空間一直是許多人認識eoi極致餐廳的第一印象。餐廳運用母公司聯嘉光電的Mini LED高端顯示屏技術，將影像、燈光與多元場景融入用餐空間。然而，科技創造驚喜，料理才能留下記憶。

極致餐飲執行長黃昉鈺表示：「非常感謝500盤與阿滴對極致餐飲料理的肯定。創立極致餐飲時，我們希望以科技創造顧客驚喜與幸福感，但一家餐廳真正能被長久記住的，最終還是料理本身。這次因一道料理獲得肯定，是對整個團隊很大的鼓勵。」

從光電科技跨足餐飲，聯嘉光電將高技術延伸至生活場域，朝「餐飲界的特斯拉」品牌願景前進。首度獲得「500盤」肯定，是榮耀，也是新的起點。希望讓更多人看見：台灣的科技，可以走進餐桌；台灣的餐飲，也可以走向世界。