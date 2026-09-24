快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

聯嘉光電旗下eoi極致餐飲 開業一年獲2026「500盤」肯定

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
聯嘉光電投控旗下「eoi極致餐飲」開幕一年，即獲2026年「500盤」肯定。圖／業者提供
聯嘉光電投控旗下「eoi極致餐飲」開幕一年，即獲2026年「500盤」肯定。圖／業者提供

汽車光電與Mini-LED模組大廠聯嘉光電投控（3717）旗下的全台第一間360度沉浸式餐飲-「eoi極致餐飲」才開業甫滿一年，即獲得2026年第六屆「500盤」美食評鑑肯定！

其「炭烤中卷麻花麵｜苦檸、榛果香酥、四季豆」獲本屆評審、知名YouTuber阿滴推薦。備受矚目的沉浸式科技與空間體驗，到此次以料理本身獲得肯定，展現聯嘉光電不僅融合科技與餐飲，更持續深耕料理與風味的核心實力。

「500盤」為台灣具代表性的餐飲評鑑之一，2026年第六屆集結50位跨領域評審，各自選出10道值得推薦的料理，共有314家餐廳入選。

此次獲推薦的「炭烤中卷麻花麵」，以炭火炙烤中卷，保留海鮮鮮甜與彈性，搭配青醬麻花麵，並以苦檸、榛果香酥與四季豆堆疊風味與口感，展現主廚團隊對食材、火候與味覺層次的掌握。

自開幕以來，沉浸式空間一直是許多人認識eoi極致餐廳的第一印象。餐廳運用母公司聯嘉光電的Mini LED高端顯示屏技術，將影像、燈光與多元場景融入用餐空間。然而，科技創造驚喜，料理才能留下記憶。

極致餐飲執行長黃昉鈺表示：「非常感謝500盤與阿滴對極致餐飲料理的肯定。創立極致餐飲時，我們希望以科技創造顧客驚喜與幸福感，但一家餐廳真正能被長久記住的，最終還是料理本身。這次因一道料理獲得肯定，是對整個團隊很大的鼓勵。」

從光電科技跨足餐飲，聯嘉光電將高技術延伸至生活場域，朝「餐飲界的特斯拉」品牌願景前進。首度獲得「500盤」肯定，是榮耀，也是新的起點。希望讓更多人看見：台灣的科技，可以走進餐桌；台灣的餐飲，也可以走向世界。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500盤2026／永豐餘生技以真食物串聯永續 山海樓展現台灣飲食新價值

500盤2026／入選首屆「亞洲100盤」 名廚劉禾森談他的新中餐尋味之旅

500盤2026／7大名廚14手聯彈！第六屆「500盤晚宴」盡享頂級美味

500盤2026／百年丸莊醬香相伴500盤！主廚餐桌到伴手禮收藏台灣好味道

相關新聞

聯嘉光電旗下eoi極致餐飲 開業一年獲2026「500盤」肯定

汽車光電與Mini-LED模組大廠聯嘉光電投控（3717）旗下的全台第一間360度沉浸式餐飲-「eoi極致餐飲」才開業甫滿一年，即獲得2026年第六屆「500盤」美食評鑑肯定！

SCFI運價指數小跌 估美國線10月底前維持高檔

中秋連假前交易量轉淡，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於24日出爐，指數僅下跌1.21點至3,686.62點，周跌幅0.03%。

雄獅進軍東京旅展 搶攻日本出入境市場

雄獅（2731）旅行社推進全球化布局，於9月24日至27日首度以獨立展館之姿，進駐亞洲指標性旅遊盛會「東京旅展」（Tourism EXPO Japan）。日本已成為全球最受矚目的旅遊目的地之一，根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年訪日外國旅客達4,268萬人次，再創歷史新高，其中台灣旅客達676萬人次，位居第三大客源市場，更充分顯示台日互為最重要的觀光夥伴，因此雄獅首度插旗東京旅展，設立獨立展館作為品牌宣誓。

揭「青安3.0」成績單 首月受理戶數4605戶、較「2.0」月均量低

8月上路的青安3.0第一張成績單出爐！開辦首月共受理4,605戶，雖然較七月增約17.6%，但仍比青安2.0平均每月約5,000戶的申辦量略低；首月的撥貸戶數則僅有175戶，平均每戶撥貸金額來到930.9萬元，較青安2.0時期增加超過百萬元，每戶平均背債金額改寫青安系列貸款新高！

新光三越攜手台鐵推寶可夢30周年列車 吸5,700人、估帶動10萬人流

新光三越24日與台鐵合作打造全台首輛「新光三越周年慶寶可夢 30 周年主題列車」，預計可帶動至少10萬人次人流；其中主題列車規劃六趟、預計吸引約5,700人搭乘，業績預期會成長約5%，盼透過IP、交通與零售場域跨界合作，進一步擴大周年慶消費效益。

央行出手太晚？北台灣前三季推案量年減 專家：全年破兆有難度

住展雜誌統計，北台灣今年前三季住宅類新成屋、預售屋總推案量約7667億元，較去年同期減少1634.3億元，年減17.6%，對比過去不乏前三季就已破兆元，且同樣籠罩冷氣團的去年，前三季也還有九千多億元，今年狀態再下修，建商謹慎態度不言可喻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。