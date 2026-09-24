爭取合併過關？Grab公布GrabAtlas商家海外拓展計畫 助四店家出海

東南亞超級App Grab 24日宣布推出GrabAtlas商家海外拓展計畫，支持台灣餐飲業者拓展東南亞市場。Grab與台灣連鎖加盟促進協會（Association of Chain and Franchise Promotion, Taiwan；ACFPT）交流合作，啟動此項試行計畫，為四個台灣餐飲品牌提供資源，包括「復興北外婆家」、「微光盒子早午餐」、「尷尬司康」及「早到晚到」，協助這些品牌首次拓展海外市場。

Grab透過分享在東南亞的市場知識、網絡及在地資源，協助商家接觸全新市場和顧客。GrabAtlas商家海外拓展計畫最早於泰國推出，為具備高度潛力的商家提供量身打造的顧問諮詢與支援。

台灣首波試行計畫於8月啟動，協助四個參與計畫的高潛力餐飲品牌前進馬來西亞。Grab和商家代表們會面，分享東南亞消費者洞察、商業和選址分析，以及在地營運經驗。為了讓商家更有效評估當地需求，避免在前期即需要投入大量資金開設實體門市或聘用在地人員，Grab也協助這些品牌先以快閃店、或包裝好的零售產品，透過進駐旗下馬來西亞連鎖超市Jaya Grocer等方式，作為進入市場的初步管道。

Grab近期積極想要收購foodpanda台灣業務，目前相關進度仍在公平會審查。6月9日Grab公布「三大在地承諾」，當時承諾將協助台灣商家，推出海外拓展計畫。啟動GrabAtlas計畫是此項承諾的具體進展。近期傳出公平會即將公布合併案審查結果，Grab也公布協助台灣商家的相關計畫進度。

Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀為了與foodpanda台灣業務合併案拜訪台灣產商界，透過拜訪台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強、並和諸多產業代表會面，促成這次合作。