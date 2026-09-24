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大成蛋品加工再擴產 20.8億元建新廠、年產1.5萬噸

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

大成（1210）加速擴大加工品市場，24日代子公司中一食品公告斥資新台幣20.8億元新建蛋品加工廠，預估年產能可達1.5萬噸，預計兩年內完工。大成副總經理夏銜譽表示，此項投資主要是因應未來營運成長需求，並進一步延伸既有蛋品事業的加工價值。

大成看好加工市場未來發展，且加工市場利潤相對高，新夏銜譽表示，廠將以加工品為主，且廠址位於昭成蛋品加工廠旁，可利用鄰近原料及既有產業鏈條件，與既有昭成蛋品加工廠區形成互補，進一步向更下游的加工市場延伸。

夏銜譽指出，這項投資案從開始評估至今已超過兩年，期間經過深入探討、整體效益評估，以及與高層、董事溝通後，才正式提案至中一食品董事會。由於投資金額較大，內部評估相對審慎，但該案可行性較高，因此投資排序也相對靠前。

目前昭成加工廠已完工，並生產水煮蛋、溏心蛋等產品，相關加工產線基本已處於滿載狀態。夏銜譽表示，新廠將以純加工品為主，產品包括水煮蛋、溏心蛋、美乃滋、冰淇淋等，透過擴充產能，進一步布局加工品市場。

在新廠規劃方面，目前產品、原料及機器設備需求等細節已進行討論。由於過去較少進行這類完整的工廠設計，此次將與日方合作進行工廠設計及設備規劃，並先在日本試生產，以確認產品及設備條件。

夏銜譽表示，目前新廠相關細節大致已確定，部分資金等事項仍待落實，公司希望進度越快越好，目標在兩年內完工。大成目前也同步評估國內外其他投資案，蛋品加工廠則因內部評估可行性較高，成為優先推進的投資計畫之一。

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