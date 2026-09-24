醣基細菌性疫苗CHO-V08發展告捷 一期臨床期中分析殺菌抗體反應提升

興櫃生技股醣基（6586）24日公告，該公司發展預防性細菌疫苗CHO-V08一期臨床試驗期中分析出爐，除整體安全性良好，K1、K2血清型均誘發功能性殺菌抗體在完成三劑接種後，原先未檢出殺菌抗體效價的受試者中，分別有88%、86%對K1、K2殺菌活性效價提升4倍以上。

醣基生醫表示，公司接獲臨床試驗受託研究機構（CRO）完成的CHO-V08一期人體臨床試驗期中分析報告。CHO-V08為針對高致病性肺炎克雷伯氏菌K1與K2血清型開發的雙價醣類－蛋白質接合疫苗，本次分析顯示，除具有可接受的安全性，也能誘發K1、K2血清型特異性IgG抗體及具實際殺菌功能的血清殺菌抗體（SBA）反應。

這項一期臨床為開放標籤、劑量探索性試驗，主要評估CHO-V08在18至50歲健康成人的安全性、反應原性及免疫原性，共納入41名受試者，其中40名完成三劑疫苗接種並納入免疫原性主要分析，分為0.3 mL及0.6 mL兩個劑量組，期中分析涵蓋至接種後第85天資料。

安全性方面，試驗期間未發生治療期間出現的嚴重不良事件（TESAE）、特殊關注不良事件（AESI），也未出現接種後30分鐘內的立即性不良反應。與疫苗相關的不良事件主要為注射部位疼痛、肌肉痛及疲倦，多屬輕度至中度，且均已緩解，未留下後遺症。

免疫原性則是此次期中分析另一項重點。除K1、K2血清型特異性IgG抗體上升，兩種血清型的SBA殺菌抗體效價在各接種後觀察時間點均高於基線值，顯示疫苗誘發的抗體具有功能性殺菌活性，且IgG抗體與SBA殺菌活性均隨接種次數增加呈上升趨勢。

其中，在疫苗施打前未檢出SBA效價的受試者中，完成三劑接種後，有88%受試者對K1的殺菌活性效價較基線提升4倍以上，K2則有86%達到4倍以上提升。

醣基指出，肺炎克雷伯氏菌是造成院內感染的重要致病菌，高毒力肺炎克雷伯氏菌中的K1、K2莢膜型菌株可能造成菌血症、化膿性肝膿瘍，並可能經血流播散至其他器官。目前尚無肺炎克雷伯氏菌疫苗成功上市，世界衛生組織（WHO）近年也持續將Klebsiella疫苗納入疫苗研發優先議題。

在後續研發布局方面，醣基除持續進行跨血清型保護及母體免疫相關研究，也與倫敦大學學院（UCL）David Goldblatt教授實驗室合作，推進OPKA調理吞噬殺菌試驗等功能性免疫分析，以建立更完整的臨床與轉譯證據。

CHO-V08一期臨床後續將持續進行一年追蹤，評估疫苗接種後抗體反應的持續性，預計2027年第2季完成臨床試驗報告，實際時程仍視最後一位受試者最後一次訪視及整體資料分析進度而定。