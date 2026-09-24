中油桃園廠經理涉收賄 龔明鑫：督促國營事業加強防弊

台灣中油桃園煉油廠傳出某經理涉嫌於採購、驗收時收賄。經濟部長龔明鑫今天表示，中油在案發後已將相關人員調職，並清查涉案人員經手案件，也提供行政調查資料給桃園市調查處。未來除督促中油落實採購防弊標準作業程序（SOP），也會要求其他國營事業一併加強。

中油上午回應此案表示，已積極配合調查，後續也主動發掘其他異常情資，將相關廠商及相關購案納入專案稽核與清查，進行必要修正。

龔明鑫下午主持業務會報前受訪表示，中油在相關事件發生時即將涉案相關人員調職，並展開清查，尤其針對涉案人員及相關廠商經手的案件全部檢視，完成清查後，也將相關行政調查資料提供桃園市調查處，作為辦案依據。

龔明鑫強調，法網恢恢，相關行為都會留下證據，尤其現今科技發達，中油也會持續加強相關宣導，要求所有員工都應提高遵法及廉政意識。

至於採購防弊機制，龔明鑫指出，目前大型採購案已有相關廉政防範機制，金額超過新台幣100億元的採購案，都會送法務部廉政平台，加強廉政防範。

外界建議，採購洽談、驗收應由不同單位或人員分工，以降低弊端風險。龔明鑫表示，相關機制原本就已存在，最重要的是落實既有SOP。經濟部會透過加強宣導及督促方式，要求中油確實落實相關機制，其他國營事業也會一併要求，加強採購及廉政防範，避免類似事件再次發生。