住宅買氣冷…建商獵地保守 前三季土地交易1,037億元、年減23%

根據第一太平戴維斯統計，第3季土地市場受住宅買氣疲弱與開發商購地趨於審慎影響，交易規模持續收斂，第3季交易金額僅229億元，累計前三季為1,037億元，年減23%。

相較之下，大型商用不動產(單筆交易3億元以上)交易金額達899億元，累計前三季達2,577億元，創下歷史新高，比去年同期大增109%，反映商用不動產與土地市場已出現明顯分化。

第一太平戴維斯指出，今年土地市場交易方面，因建商推案、住宅開工戶數及預售屋成交量皆減少約兩成，土地交易規模亦持續萎縮。第3季土地交易金額為229億元，累計前三季交易金額為1,037億元，較去年同期減少23%。

第一太平戴維斯分析，受住宅市場低迷影響，建商購地態度審慎，第3季僅投入126億元，累計前三季購地金額為530億元，年減四成，開發商短期內仍以去化餘屋為優先考量。

儘管整體市場偏弱，指標建商對於具規模效益及區位優勢的大型開發案仍維持布局意願。其中，開明高職土地案為第3季最大交易，海悅（2348）、新美齊（2442）與濟盟組成合作聯盟，於2024年取得部分土地後，第3季再以35.2億元購入4筆土地進行整合，累計投資金額達90億元、總面積達3,923坪，未來將以都市更新模式推動開發。

第3季坤悅開發（5206）則繼上一季以11.2億元取得台中七期土地後，本（3）季再以10.5億元向關係人購入同街廓基地，累計取得土地面積達722坪，土地單價皆達每坪300萬元，持續擴大並整合七期核心區布局。

第一太平戴維斯指出，央行上周宣布放寬信用管制，為房市注入暖流，放寬項目包括將第二戶房貸成數上限由六成提高至七成，並取消建商18個月開工期限相關規定，預期新規定將使住宅買氣止跌回升。

第一太平戴維斯表示，觀察近五年建商購地金額，2024年仍高達1,659億元，這也隱含建商土地庫存還算充足，短期內因政策鬆綁，積極回補土地庫存的動能有限。