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汽車不只拚引擎了 PwC：AI、軟體成車廠下一戰場

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

PwC發布《2026全球汽車業展望》指出，AI與先進科技正快速改變全球汽車產業，預估在汽車價值鏈運用相關技術的企業比例，將從目前47%升至2030年的72%。不過，企業自身能力仍未跟上科技發展速度，尤其AI與軟體工程人才不足，可能成為汽車業轉型的主要瓶頸。

調查顯示，51%的汽車業高階主管將AI列為達成策略目標最重要的技術之一，高於電池與動力系統的41%、車載軟體與連網能力的39%。同時，46%受訪者認為，科技、能源等周邊產業的新進業者，將成為未來五年的重要競爭來源。

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）市場長林一帆表示，自特斯拉（Tesla）等科技業者進入汽車產業後，汽車早已不只是運輸工具，未來競爭力將逐漸由軟體、數位服務及數據分析決定，車廠必須將數位能力納入核心策略。

不過，轉型仍面臨投資與人才兩大難題。雖然76%企業表示會投資報酬率最高的項目，但仍有73%的營運投資集中在提升既有業務效率；另有51%企業認為人才短缺是創造價值的最大阻力，其中又以AI及軟體工程人才最為欠缺。

汽車市場版圖也持續改變。PwC預估，未來五年純電動車產量占比將由18%升至30%，傳統燃油車則由60%降至41%。南亞、東南亞的重要性同步上升，而商用車隊、移動服務業者及政府機關貢獻的營收占比，也將從目前21%提高至2030年的33%。

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