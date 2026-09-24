SCFI運價指數小跌 估美國線10月底前維持高檔

中秋連假前交易量轉淡，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於24日出爐，指數僅下跌1.21點至3,686.62點，周跌幅0.03%。

國內的大型物流業者分析，節日前夕運量減緩很正常，9/24-10/30市場預期川習會將延長貿易休戰，並討論部分非敏感商品降稅，有利貨流維持穩定。推估，美國線受十一長假前搶運、港口壅塞影響，預估10月底前運價仍維持高檔；歐洲線則因需求偏弱、新船運力持續增加，加上紅海繞行效應逐漸鈍化，運價區間震盪。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達7,463美元，較前一期下跌97美元，周跌幅1.28%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達10,497美元，較前一期下跌82元，周跌幅0.77%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,313美元，較前一期下跌112美元，周跌幅4.61%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,065美元，較前一期下跌60美元，周跌幅1.92%；近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲62美元，周漲幅5.61%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）較前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周下跌6美元。