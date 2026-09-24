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國喬跨足半導體材料 攜AWI搶特殊氣體商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國喬（1312）總經理曾嘉雄24日表示，公司除了持續優化本業，也正在積極布局高科技及半導體材料相關產業。其中與日本工業氣體大廠愛沃特株式會社（AWI）的策略合作，為國喬連結半導體材料供應鏈的重要布局。

國喬近日召開法說會，公司指出，美伊衝突持續、原油供應中斷延長，高油價抑制需求並帶動各國通膨與升息，進一步壓抑消費與企業投資動能；然而，中國大陸產能過剩持續外溢，全球產業亦加速整併與產能退出，區域供需結構有望逐步改善。石化同業也依市場需求及利差變化，彈性調整產線稼動率，適度承接國內供應缺口。

國喬在今年8月宣布攜手AWI拓展台灣半導體材料市場，共同入股特殊氣體製造商宏廣新技。AWI長期深耕日本工業氣體市場，產品及服務範圍多元，並持續拓展海外及電子相關事業，積極布局包括台灣在內的國際市場。

曾嘉雄強調，雙方合作的價值不僅為單一投資案，更在於結合國喬長期深耕台灣所累積的產業基礎，以及AWI在工業氣體、產品技術與國際市場的經驗。國喬將成為AWI在台灣重要的在地合作夥伴，雙方透過優勢互補，有望為未來在台業務拓展帶來正面效益，成為深化半導體材料市場布局的重要推進動能。

國喬長期投入高值化材料，產品涵蓋生質苯乙烯、低碳足跡氫氣、長鏈及生質基尼龍、尼龍彈性體等，子公司泉州國亨亦持續發展高熔纖維，以及應用於電子產業與汽車領域的聚丙烯產品。此次與AWI深化合作，則是在既有高值化材料布局基礎上，進一步將國際合作延伸至半導體特殊材料供應鏈，持續拓展跨產業轉型的發展空間。

國喬2026年上半年合併營收129.14億元，較去年同期成長17%；第2季毛利率則由負轉正。國喬表示，儘管石化產業仍面臨高油價、需求承壓及供給過剩等挑戰，本業營運已有改善，未來將持續強化產品組合與營運效率，並同步推進高值化產品與策略投資布局。

國喬強調，產業環境正在改變，未來競爭力不能只建立在傳統石化規模，也必須將既有製程、材料與產業經驗轉化為新的價值。未來將透過國際合作與策略投資拓展高科技應用，其中產品端將深化特殊材料、電子化學品及與國內幾大氣體廠的低碳足跡氫氣合作布局，並持續評估跨域合作與全球市場發展機會，提升高值化轉型比重及長期營運韌性。

國喬 半導體 材料

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