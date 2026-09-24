全台首座電競、虛擬運動場館落腳公館 蔣萬安宣布10月正式啟用

台北市長蔣萬安今出席亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2026-Utopia」開幕記者會。蔣萬安宣布，即將於10月正式啟用的「公館特色運動館」，是全台首座以「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館。

蔣萬安致詞時特別恭喜4Gamers創辦人暨執行長Santiago，帶領團隊一路將活動推向第12屆。他表示，WirForce不僅規模逐年擴大，今年更首度從花博移師世貿展覽館舉辦，充分展現台灣電競產業的潛力與能量，也讓台北成為亞洲電競玩家交流的重要舞台。

蔣萬安指出，WirForce舉辦的初衷，就是希望讓熱愛遊戲的玩家從「一個人打電動」，走到「一群人共同歡聚」。他也鼓勵年輕世代勇敢追求興趣、發揮專長，未來也有機會像WirForce團隊一樣，從對遊戲的熱愛出發，打造出享譽亞洲的頂尖電競賽事與平台。

蔣萬安說，台北市政府將持續推動電競運動及相關產業，也宣布，即將於10月正式啟用的「公館特色運動館」，是全台首座以「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館，未來將提供選手訓練、專業賽事等多元空間，打造更完整的電競發展環境，也為台灣培育更多電競人才。

蔣萬安指出，除了公館特色運動館，市府也將陸續規畫七虎、克強、木柵等特色運動館，導入不同運動項目與特色，提供市民更多元的運動選擇，進一步拓展全民運動風氣。