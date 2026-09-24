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雄獅進軍東京旅展 搶攻日本出入境市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球布局的關鍵樞紐。雄獅旅遊／提供
雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球布局的關鍵樞紐。雄獅旅遊／提供

雄獅（2731）旅行社推進全球化布局，於9月24日至27日首度以獨立展館之姿，進駐亞洲指標性旅遊盛會「東京旅展」（Tourism EXPO Japan）。日本已成為全球最受矚目的旅遊目的地之一，根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2025年訪日外國旅客達4,268萬人次，再創歷史新高，其中台灣旅客達676萬人次，位居第三大客源市場，更充分顯示台日互為最重要的觀光夥伴，因此雄獅首度插旗東京旅展，設立獨立展館作為品牌宣誓。

雄獅日本公司：全球布局的關鍵樞紐

雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球布局的關鍵樞紐，於2009年成立，提供各國旅客及企業團體的日本出入境旅遊服務，2023年設立沖繩支店；2025年因半導體產業帶動商機，再於熊本設立據點。雄獅日本公司深耕經營日本出入境旅遊市場，近年更積極拓展日本國內當地遊業務，出團人次逐月倍數成長，客群涵蓋全球旅客。同時，也持續導入雄獅長期耕耘的台灣鐵道觀光資源，將特色產品引進日本市場，為日本旅客提供多元的國內外旅遊選擇，進一步落實「全球互為目的地與客源地（In-Outbound）」的發展藍圖。

「世界旅遊列車」沉浸式展館 打造國際車站

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。展位融入大型車站入口、列車時刻表、到站看板及月台站牌等元素，搭配雄獅紅黑品牌色調，營造沉浸式旅行場景。現場結合互動拍照、APP體驗及列車窗景、聲響與鳴日號限定香氛，透過多重感官體驗，帶領旅客從日本出發探索台灣與世界。

展館特別聚焦「全球當地遊」與「精緻鐵道觀光」兩大產品實力，同時搭配多語系、多幣別支援的全球「LionTrip」APP，為旅人提供一站式旅遊體驗。日本當地遊各地出發服務涵蓋北海道至沖繩，帶旅客深度探索日本。而雄獅獨家營運的台灣7大鐵道觀光列車，包括主打奢華的「鳴日號」、「鳴日廚房」、質感女性最愛的「海風號」與「山嵐號」、阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」，以及富含懷舊韻味的「藍皮解憂號」，讓國際旅客透過鐵道旅行，看見台灣的深度旅遊魅力。

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。雄獅旅遊／提供
雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。雄獅旅遊／提供

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。雄獅旅遊／提供
雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。雄獅旅遊／提供

東京 雄獅 旅展

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