揭「青安3.0」成績單 首月受理戶數4605戶、較「2.0」月均量低

8月上路的青安3.0第一張成績單出爐！開辦首月共受理4,605戶，雖然較七月增約17.6%，但仍比青安2.0平均每月約5,000戶的申辦量略低；首月的撥貸戶數則僅有175戶，平均每戶撥貸金額來到930.9萬元，較青安2.0時期增加超過百萬元，每戶平均背債金額改寫青安系列貸款新高！

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，青安3.0設有申貸人年所得低於200萬、年齡未滿50歲的排富及排老條款，對於購屋總價也因地制宜設定上限，總體而言，申貸資格比青安2.0嚴苛許多，加上現今房市景氣仍處於盤整階段，使青安3.0上路首月的表現，無法與青安2.0初期引發的熱潮等量齊觀。

青安3.0首月4605筆受理案件中，兩年內新婚與育兒家庭有近千戶，占比超過2成，平均每戶的申貸金額超過1,100萬元，至於其餘一般戶不到700萬元。張旭嵐分析，因青安3.0婚育家庭加碼，額度上限最高可達1,500萬元，使青安3.0的人均申貸金額遠高於青安2.0，且隨著獎助婚育的政策目標持續發酵，預估未來青安3.0的人均撥貸金額，突破千萬元大關的機會頗高。

進一步觀察青安3.0的撥貸情形，8月整體戶數不到200戶，其中一般戶撥貸102戶，新婚家庭撥貸11戶，育兒家庭則撥貸62戶。整體撥貸情形與7月超過5,000戶相比大幅縮水。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，7月因屬青安2.0的最終月份，許多過去申貸未撥的案件須「清倉」結案，加上部分買家搶搭青安2.0末班車，使得7月撥貸戶數衝上近期高水位。而8月是青安3.0的首月，一般貸款流程從送件、估價到撥款，通常需耗時半個月以上，尤其青安3.0限制較多，須審核申貸人的身分、所得、年齡、婚育等條件，貸前甄審的程序繁雜，作業時間也會因而延長，因此能趕在8月當月撥款的案件稀少。

此外，現今房貸授信在信用管制下仍相對緊縮，且年底新案交屋與企業融資需求都較高，銀行端常會保留額度因應大宗借款，所以即使消費者符合青安3.0的申辦資格，行庫放貸心態依然保守，整體排撥時間也略有拉長，不少行庫已需排隊到明年，建議有意申貸的消費者，需謹慎規劃申貸時程，並須預留資金以防貸款額度不如預期。