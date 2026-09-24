新光三越攜手台鐵推寶可夢30周年列車 吸5,700人、估帶動10萬人流

新光三越24日與台鐵合作打造全台首輛「新光三越周年慶寶可夢 30 周年主題列車」，預計可帶動至少10萬人次人流；其中主題列車規劃六趟、預計吸引約5,700人搭乘，業績預期會成長約5%，盼透過IP、交通與零售場域跨界合作，進一步擴大周年慶消費效益。

新光三越今年第三度於周年慶期間與寶可夢合作，適逢寶可夢30周年，雙方此次攜手台鐵推出寶可夢主題列車，將新光三越周年慶概念延伸至列車場域。目前六趟專列車次開賣後迅速掀起搶票熱潮，5,700 張專列車票現已剩不到 500 張，熱門車次更已全數額滿。該列車自10月起陸續運行，路線從台北出發，串聯桃園、台中、嘉義、台南等城市，讓消費者以「搭火車」的方式參與周年慶活動。

新光三越表示，這次合作的構想，是希望將寶可夢「化成一列火車」，同時把新光三越的品牌概念放進列車中。除了主題活動外，第一節車廂也將打造為快閃店，推出與台灣品牌合作的商品，消費者可透過App事先預訂，搭車時再取貨，將購物體驗延伸到旅程當中。

談到自己與寶可夢的淵源，新光三越執行副總經理吳昕昌笑說，寶可夢30年前推出時，自己還是中學生，「每天回家就是看著寶可夢長大」，沒想到30年後，自己現在還在追寶可夢。他笑說，自己也是訓練家，平常也會帶小朋友到台北車站「抓寶」，因此台北車站對他而言不只是交通樞紐，也是訓練家熟悉的「抓寶聖地」。

吳昕昌表示，寶可夢具有跨世代的特性，也成為自己與小朋友之間交流的重要橋樑，這些年透過寶可夢創造了許多共同回憶。此次再把寶可夢帶進台北車站及台鐵列車，也希望讓更多家庭與不同世代的消費者，一起享受這趟旅程。

在人流效益方面，新光三越預估此次與寶可夢合作，搭配主題列車約5,700人的乘車規模，希望進一步帶動至少10萬人次人流，挹注今年周年慶整體來客與消費表現。

至於新光三越今年進駐台北車站商場後，未來是否還會持續推出大型IP或跨界合作，新光三越表示，投標與後續活動規劃是兩件事情；事實上，新光三越與寶可夢早在去年就開始洽談，此次活動前後籌備超過一年，因此並非因進駐台北車站後才臨時起意。未來是否再推出類似合作「不無可能」，仍會視接下來的活動規劃而定。