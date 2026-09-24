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央行出手太晚？北台灣前三季推案量年減 專家：全年破兆有難度

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌統計，北台灣今年前三季住宅類新成屋、預售屋總推案量約7667億元，較去年同期減少1634.3億元，年減17.6%，對比過去不乏前三季就已破兆元，且同樣籠罩冷氣團的去年，前三季也還有九千多億元，今年狀態再下修，建商謹慎態度不言可喻。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年上半年股市強大的吸引力席捲投資市場，資金不願前進態勢不明、貸款不易，加上仍處高價的房市，買氣不振。

三月的央行放寬第二屋貸款至六成，與六月宣示不再打房地說法，皆全然無濟於事。而第三季的股市出現震盪，資金一方面困守套牢，另一方面卻期待第四季的回溫，依然難以轉向房產，建商苦於去化舊案，無意再添賣壓，新案能延就延。

各縣市表現上，大台北生活圈北北桃一致走衰，投資客大本營桃園市、高房價台北市年減幅都達三成，桃園市的前三季推案量為1951.4億元，年減幅32.2%，其實有龜山區、中壢區、桃園區三地各見寶佳、長耀、中悦破百億元案，比起去年同期僅一案為強，但整體推案個數少了四成多，還是顯示建商卻步不前，造成量縮。

台北市去年前三季推案量還達兩千億元，今年跌落至1431.3億元，年減幅30.7%，今年全無百億元指標案，不比去年中正區、南港區有兩案來到百億元，公開案個數少了一成，首都銷售腳步本不易求快，大環境不佳下，建商保守以對。

新北市也有19.8%、接近兩成的年減幅，比去年少了近七百億元，落至2802億元，這兩年在前三季都推出了七、八個百億元大案，但今年全市推案數減少三成，有四成五比例是低於10億元的小案，新北市房市供需層面一直是全台居冠，然疲軟的現況無法不受干擾，形成兩極化推案，不是資本雄厚的大案主秀，就只有小案還可掌控成本與銷況登場，一定程度如履薄冰。

一枝獨秀的新竹地區成績顯眼，倍數年增至1185億元的案量，去年同期不見百億元案，今年則有竹北市、竹東鎮的大陸與昇益建設兩案來到總銷百億元，且去年前三季僅一案來到60多億元就屬指標，今年有三案在60至百億元案量，整體推案亦稍多於去年，經歷 2025 年整整一年的沉澱，新竹房市強勢反彈，延推或緩推案量大爆發。

二線地帶的基隆市大舉成長了544.4%，主因比較基期低，而上半年有暉騰建設80多億元的新案帶動，總案量來到121.8億元，但餘案大多低於10億元，且不超過10個新案，外圍縣市突有大案降臨會有較戲劇性的變化。

另一非核心區域宜蘭地區則是29.1%、接近三成衰退，前三季總案量是175.5億元，所有的公開案均在10億元以下，去年同期尚有兩案總銷達15億元，冷清時期的蛋白縣市供給只能滿足有限的內需市場。

陳炳辰分析，以此態勢看來，第四季得推上2333億元案量才能破兆元，而央行9月的政策寬鬆調整還未大幅拉抬房市信心，趨近年底的買氣愈傾向觀望至隔年，又有升息可能性山雨欲來。

雖在台北市南港區、新北市泰山區與新店區、桃園市龜山區、新竹市區有望於第四季見大案身影，卻也有新北市永和區、桃園市中壢區、基隆市中山區、新竹縣寶山鄉的指標案應還是來年再戰，2026年是否為8年來跌破兆元推案量的谷底，答案恐已昭然若揭。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

央行 冷氣團 建商

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