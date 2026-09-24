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快查你家土壤液化潛勢分級 6縣市土壤液化潛勢圖更新 這2地潛勢升級多

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
土壤液化潛勢圖資更新，範圍包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市。圖／地礦中心提供
土壤液化潛勢圖資更新，範圍包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市。圖／地礦中心提供

經濟部地礦中心今日發布115年土壤液化潛勢圖更新結果，此次更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣新竹縣、新竹市共6個縣市，與前次調查結果比對，約有8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，但有1成多區域分級發生改變。

根據更新資料，潛勢區分級提高較多的為新竹市的北區及香山區，地下水位變化也較多；潛勢區分級降低較多的則是新北市板橋區，長期觀測地下水位下降，土壤液化潛勢相對下降。

地礦中心指出，本次土壤液化潛勢圖更新採用長期觀測之淺層地下水位，並增加大量高品質的地質鑽井，分析地質鑽孔由前一版的3571孔增加至11731孔，分析範圍增加約96平方公里，整體分析面積達909.8平方公里，對地層、地下水條件的掌握較前一版更為完整，大幅提升土壤液化潛勢圖品質。

依據分析結果有超過8成的區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，未產生改變，局部區域潛勢則因鑽孔資料增加、或新增長期水位觀測資料而有所調整，地礦中心表示，這是基礎資料更為完整後的修正，並非代表該地區的地質條件發生變化。

地礦中心強調，土壤液化潛勢圖為區域性調查成果，以原始地質條件進行評估，位於土壤液化高潛勢區並不代表建築物不安全，只要透過地盤改良、結構加固與確實的工程設計，就能有效確保房屋與生命財產的安全。

此外，地礦中心此次圖資更新也提供了軟弱土層分布圖、土壤液化監測站等資訊，能進一步提供國土開發、安全利用參考。

土壤 宜蘭縣 新竹縣

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