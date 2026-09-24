漢翔完成國機國造指標機種「勇鷹號」 高級教練機66架全數量產飛交

國機國造指標機種─勇鷹號高級教練機，最後二架，機號為1165、1166的勇鷹號，24日由漢翔公司（2634）董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校，為歷時九年餘的新式高教機研發及量產任務畫下句點。

漢翔總經理莊秀美表示，漢翔把66架勇鷹高教機交完之後，後續包括後勤補給、維修保養等業務也跟著接踵而至，無論是經國號戰機或者勇鷹高教機後期維修補給及相關零部件的開放式合約，預估至少有超過300億元以上。

莊秀美指出，除了軍機業務穩健成長之外，民用航空部分，預期營收也會不斷創新高。不管是波音或者空巴，目前積壓的訂單十年都交不完，現在缺的就是產能，正好這一塊是漢翔可以全力支援，「民用航空這一塊的蓬勃發展，是現在就可以看得到，不需要指日可待。」

回顧歷史，新式高教機於民國106年成案，以空軍、中科院及漢翔公司「三方二約」方式進行，全案交付66架量產型機。漢翔扮演整合全機設計、零件生產、組裝、測試關鍵主導商，並透過外包輔導超過200家國內廠商參與，幫助台灣製造業技術提升至航空等級。

新式高教機脫胎自IDF戰機，全機有超過80%重新設計，包括氣動力、外型、機身細節都不一樣，更將全機自製率大幅推升至55%。

首架勇鷹原型機於108年9月24日出廠，並由時任總統蔡英文正式命名「勇鷹」。109年6月，漢翔用三年二個月時間，就完成新機從設計到首飛，在世界航空的研發史上，寫下前無古人的紀錄。

全案自110年啟動量產，卻在期間經歷了新冠疫情、國際戰事與地緣政治等重大事件，影響全球深遠。國際上，航空大廠波音及空巴旗下多款客機屢見產能受阻。勇鷹號同樣面臨供應鏈「斷鏈」，導致整個量產期都飽受缺件所苦，一項國家級的專案，是在這樣的時空背景下推動。

雖有延誤，漢翔仍克服萬難，依約在今年度完成量產，同時在後勤維保方面，能夠維持機隊良好妥善率，順利滿足空軍訓練時數。

莊秀美強調，漢翔團隊拚盡全力克服國際供應鏈難題，許多到貨困難的外購系統件及關鍵零組件，漢翔決心啟動自製。

在中科院、工研院、車輛中心，以及許多國內廠商共同合作下，突破國外無法完成的製造瓶頸，陸續研發成功。114及115年期間，各交出了14架的勇鷹。同時，特別感謝自勇鷹高教機設計初始即配合同步工程，與漢翔公司共同打拚的國內外包商，為台灣航太產業共創歷史光榮的里程碑。

巧合的是，時隔七年，最後二架勇鷹，也同樣在9月24日出廠，並順利飛交。依政策目標，勇鷹號取代F-5E/F與AT-3等兩款屆齡軍機，使空軍的飛行員養成訓練，進階為「三階段、兩機型」。

勇鷹號同時肩負高級飛行訓練以及部隊飛行訓練雙重角色。空軍學官能更快速投入主力戰機的換裝，更有效率地具備實戰能力。

曹進平則指出，一項艱鉅任務完成，也為下一階段軍機維修、升級、後勤支援及新案能量，留下完整的產製與整合經驗。

如今原廠漢翔提供的「全壽期」合約已全面展開，漢翔接下來的重心轉往機隊後勤，仍持續透過維修保養工作服務客戶，協助空軍維持機隊妥善，達成訓練目標。

曹進平表示，國機國造政策下，漢翔培養出大批新生代的飛機工程師與技術員，在各自專業領域已能獨當一面。全案所累積的研發、系統整合、量產管理與供應鏈能力，成為漢翔未來持續「衛我國防」的重要基礎。

編號1166的勇鷹號由漢翔董事長曹進平領軍，親自飛交到岡山空軍官校。記者宋健生／攝影

漢翔總經理莊秀美表示，後續包括後勤補給、維修保養等業務預估至少超過300億元。記者宋健生／攝影