台灣的隱形冠軍有多少？台灣扣件占全球13% 人才需求年成長24%

近日網路一篇「台灣的隱形冠軍到底還藏多少？」文章，引發熱烈討論，也釣出不少台灣傳產企業工作者留言，其中扣件產業更成為網友關注焦點。根據台灣扣件產業業者統計，今年8月單月出口總額達3.57億美元，根據CNN網站專題指出，台灣扣件約占全球產量13％，長期位居全球主要出口國之列。

根據1111人力銀行統計，扣件產業相關工作機會數較去年同期成長約24.53%，顯示產業需求仍持續擴張，其中部分主管職缺月薪達7萬元起跳，且獎金另計，顯示相關專業人才及主管重要性日益提升。

1111人力銀行指出，根據經濟部統計，儘管受到全球建材及一般工業需求趨緩影響，年減6.93％，但今年前八月平均出口單價逆勢上揚5.15％，攀升至每公斤3.67美元，顯示台灣扣件業者持續朝高附加價值產品轉型，相關策略已逐步展現成效。

扣件產品除了民眾熟知的螺絲、螺帽之外，扣環、墊圈等亦屬相關產品，看似不起眼的零組件，卻廣泛應用於航太、電動車及醫療等高階產業。根據台灣硬體產業資料亦顯示，台灣為全球第三大扣件出口地區，超過9成產品銷往海外。其中，美國以17億9,420萬美元穩居第一大出口市場，占出口總額42.7％。

隨著全球高科技產業持續擴大投資，扣件產業的應用領域也逐步朝高階製造延伸。根據經濟部資料，AI與資料中心建設持續推進，帶動半導體先進製程、封測及AI伺服器供應鏈擴產。隨著高科技製造設備與相關產線持續擴增，具備耐腐蝕、耐高溫及高精度等特性的「高階扣件」需求亦逐步增加，產業升級的同時，也同步推升對專業技術人才的需求。

從人才市場來看，1111人力銀行統計，扣件產業相關工作機會數較去年同期成長約24.53%，除了反映企業積極延攬人才，也凸顯隨著產業朝高值化發展，具備專業技術與管理經驗的人才重要性日益提升。

然而，扣件產業在市場需求成長的同時，也正面臨技術人才斷層的挑戰。根據中華民國對外貿易發展協會訪談臺灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕表示，目前扣件產業缺工嚴重，技術熟練的師傅多集中在40到65歲之間，一旦資深技術人員陸續達到退休年齡，不僅可能造成產線運作受影響，更牽涉整個產業專業技術如何延續的長期課題。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多傳統產業目前同樣面臨「經驗流失」的問題，面對高齡化與技術斷層，企業的人力策略也應思考「傳承」，將關鍵人才長期累積的經驗轉化為企業可以持續累積的技術資產。建立製程SOP、問題案例資料庫及設備操作紀錄，甚至運用AI協助整理資深技術人員的判斷邏輯，讓原本存在於個人腦中的「know-how」，逐步轉化為企業可傳承、可複製的知識資產。